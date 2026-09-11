La Despensa de Azur se renueva para poner en valor los sabores cordobeses

Tras dos años de investigación con especialistas, el hotel Azur relanza su despensa con invernadero, secadero de plantas, cava y casa de mate para destacar productores, rituales e identidad local.

El hotel Azur de Córdoba presentó la renovación de La Despensa, un proyecto que busca conectar a los huéspedes y visitantes con la identidad gastronómica y cultural de la provincia.

Tras dos años de investigación y trabajo conjunto con especialistas, la propuesta pone en valor sabores, aromas, productores locales y rituales que forman parte del patrimonio cordobés. El relanzamiento incluye la incorporación de un invernadero, un secadero de plantas, una cava y una casa de mate, espacios pensados para experimentar de manera directa los ingredientes y preparaciones típicas.

La iniciativa busca ir más allá de la oferta gastronómica convencional y transformar La Despensa en un punto de encuentro donde se puedan conocer de primera mano los productos que se cultivan y elaboran en distintos puntos de Córdoba. Desde hierbas aromáticas hasta variedades de mate y vinos locales, el foco está puesto en la trazabilidad y en el vínculo con pequeños productores de la región.

El invernadero permitirá cultivar especies autóctonas y experimentales, mientras que el secadero de plantas facilitará el procesamiento de hierbas para infusiones y condimentos. La cava, por su parte, resguardará selecciones de vinos cordobeses y la casa de mate funcionará como espacio ritual donde se pueda aprender y compartir la tradición del mate en sus distintas variantes provinciales.

Desde el hotel destacan que este relanzamiento responde a una demanda creciente de experiencias auténticas y sostenibles. En un contexto donde el turismo busca cada vez más conectar con el territorio, La Despensa de Azur se posiciona como un espacio que traduce la diversidad cordobesa en sabores concretos y relatos palpables.

La renovación también contempla una fuerte impronta educativa: talleres, degustaciones y visitas guiadas permitirán a los visitantes entender el recorrido que hace un producto desde su origen hasta la mesa. De esta manera, el proyecto no solo busca enriquecer la estadía en el hotel, sino también contribuir a la visibilización de productores y prácticas que forman parte del acervo cultural de la provincia.

Con esta apuesta, el Azur refuerza su compromiso con la gastronomía como vehículo de identidad. En una Córdoba que combina sierras, llanuras y una rica tradición agroalimentaria, La Despensa renovada invita a descubrir la provincia a través de sus aromas y sabores más genuinos.