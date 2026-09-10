Guía completa para actualizar el domicilio en tu DNI en Córdoba en 2026

Todo lo que necesitás saber para realizar el cambio de domicilio en el DNI de manera presencial o digital desde Córdoba, con requisitos actualizados, tiempos de entrega y consejos prácticos para evitar demoras.

Cambiar el domicilio en el DNI es uno de esos trámites que, aunque parezca rutinario, se vuelve esencial cuando te mudás dentro de la provincia o llegás desde otra jurisdicción. En un contexto donde la movilidad entre ciudades como Villa María, Río Cuarto o los valles de Punilla y Calamuchita es constante, tener actualizados tus datos evita complicaciones en votaciones, trámites bancarios o incluso al recibir correspondencia oficial.

A diferencia de lo que ocurría hace unos años, el proceso en 2026 combina opciones presenciales y digitales que agilizan todo, siempre que cumplas con los requisitos y tengas a mano la documentación necesaria. Vamos por partes para que sepas exactamente cómo encararlo sin perder tiempo ni dinero.

Requisitos básicos para el trámite

Para iniciar el cambio de domicilio en Córdoba necesitás ser mayor de 14 años (los menores requieren la presencia de un tutor). El documento clave es tu DNI vigente; si está vencido, primero tenés que renovarlo. Además, prepará un comprobante de domicilio reciente: puede ser una factura de EPEC, agua, gas, un contrato de alquiler registrado o un certificado de vecindad emitido por la municipalidad correspondiente.

Si te mudaste de otra provincia, agregá el certificado de radicación o la constancia de baja del domicilio anterior. En casos de extranjeros con residencia, el trámite es similar pero exige la constancia migratoria actualizada. Todo esto se verifica en el momento, por lo que llevar copias y originales evita rechazos.

La opción presencial: Renaper en Córdoba

La vía tradicional sigue siendo la más usada en el interior provincial. En la capital, el centro de atención principal está en el Registro Civil de la calle San Jerónimo, aunque también podés acercarte a las delegaciones del Renaper en shopping o centros cívicos. En el interior, las oficinas de Registro Civil de Villa Carlos Paz, San Francisco o Río Cuarto suelen tener turnos disponibles.

El procedimiento es sencillo: sacás turno online a través del sitio del Renaper, llevás la documentación y pagás la tasa correspondiente (actualmente ronda los 1.500 pesos, aunque siempre confirmá el monto vigente). El operador toma foto y huellas si corresponde, y en unos 15 días hábiles recibís el DNI actualizado en tu nuevo domicilio por correo.

Una recomendación que pocos siguen: si vivís en Traslasierra o en zonas más alejadas, chequeá primero en la municipalidad local. Muchas veces tienen convenios que permiten iniciar el trámite ahí y evitar viajes largos a la capital.

La vía digital: más rápida de lo que imaginás

Desde 2024 el sistema Mi Argentina permite gran parte del proceso de manera remota, y en 2026 ya está consolidado para residentes cordobeses. Ingresás con tu cuenta nivel 3 (la que tiene validación biométrica), cargás una selfie actual, el comprobante de domicilio escaneado y completás el formulario electrónico.

El sistema cruza datos con el padrón electoral y con EPEC o las empresas de servicios para validar el domicilio. Si todo está correcto, generás el código de pago y en aproximadamente 10 días el nuevo DNI llega a tu casa. Esta opción es ideal si no querés hacer fila y tenés todos los papeles digitalizados.

Ojo con un detalle: si el cambio de domicilio implica también modificación de distrito electoral (por ejemplo, de Capital a Punilla), el sistema te avisa y el trámite se redirige automáticamente al modo mixto, donde terminás yendo una sola vez a validar identidad.

Casos especiales que merecen atención

Estudiantes universitarios: si te mudaste temporariamente por la UNC o la UPC, podés hacer un cambio de domicilio provisorio que no afecta tu radicación original. Llevá el certificado de alumno regular.

si te mudaste temporariamente por la UNC o la UPC, podés hacer un cambio de domicilio provisorio que no afecta tu radicación original. Llevá el certificado de alumno regular. Adultos mayores o personas con movilidad reducida: existen turnos prioritarios y la posibilidad de que un familiar inicie el trámite con poder simple.

existen turnos prioritarios y la posibilidad de que un familiar inicie el trámite con poder simple. Cambio por divorcio o separación: si el domicilio anterior estaba a nombre de tu ex pareja, agregá la sentencia judicial o el acuerdo notarial para agilizar la aprobación.

En todos estos casos, la clave es la anticipación. No esperes a que te llegue una multa o una citación para actualizarlo.

Errores comunes que generan demoras

Muchos trámites se rechazan porque el comprobante de domicilio tiene más de 90 días o porque la foto de selfie en la versión digital no cumple con los estándares de iluminación. Otro error frecuente es olvidar que, si tenés libreta de enrolamiento o cualquier documento anterior al DNI tarjeta, tenés que presentarlo igual.

Además, si realizaste el cambio de género en el DNI, el sistema cruza con la ley de identidad de género y exige un paso extra de validación que puede sumar 48 horas al proceso.

Por qué importa mantener el DNI actualizado en Córdoba

Más allá del cumplimiento legal, tener el domicilio correcto incide directamente en tu vida cotidiana. Desde recibir la boleta de EPEC en tiempo y forma hasta figurar correctamente en el padrón para las próximas elecciones provinciales, el dato actualizado evita dolores de cabeza. En una provincia con fuerte migración interna por trabajo o estudios, es una herramienta de inclusión.

Si seguís estos pasos con atención, el trámite no debería llevarte más de una mañana o unos clics bien dados. Y si tenés dudas puntuales sobre tu caso, siempre podés consultar en la oficina de Renaper más cercana o en el Registro Civil de tu municipio: ellos están para resolver las excepciones que el sistema no contempla.

Actualizar el domicilio en el DNI no es solo un requisito burocrático; es una forma de decir “acá vivo ahora” con todas las letras y con el respaldo del Estado. Hacerlo bien y a tiempo te ahorra tiempo y preocupaciones futuras.