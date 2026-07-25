La Asociación Argentina de Compositores abre su temporada 2026

La entidad más antigua del país dedicada a la creación musical clásica inicia su ciclo 2026 con un programa que combina estrenos, repertorio local y la presencia de jóvenes compositores. El evento marca el regreso pleno a la actividad presencial en Buenos Aires.

La Asociación Argentina de Compositores (AAC) inauguró formalmente su temporada 2026 con un concierto que tuvo lugar en la sede de la institución en el barrio de San Telmo. El evento, que contó con la presencia de socios, estudiantes y público general, dio inicio a un año que promete ser de intensa actividad para la creación musical académica en el país.

Fundada en 1916, la AAC es la entidad más antigua de América Latina dedicada exclusivamente a la promoción y difusión de la música de compositores argentinos. A lo largo de sus más de cien años de historia, ha sido cuna de figuras como Alberto Ginastera, Juan Carlos Paz y Hilda Dianda, entre muchos otros.

El programa de apertura incluyó el estreno de dos obras de jóvenes compositores becarios de la institución, junto con piezas de repertorio de autores ya consolidados como Gerardo Gandini y Graciela Paraskevaídis. La interpretación estuvo a cargo de un ensamble de cámara integrado por músicos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y estudiantes avanzados del Conservatorio Nacional.

En diálogo con Última Hora Diario, el presidente de la AAC, el compositor y docente Martín Matalón, señaló que “el objetivo de esta temporada es volver a poner el foco en la creación contemporánea sin perder el vínculo con la tradición”. Matalón adelantó que a lo largo del año se realizarán al menos ocho conciertos, tres residencias para compositores emergentes y un ciclo de charlas abiertas al público sobre técnicas compositivas.

La temporada 2026 también contempla la edición de un nuevo volumen de la revista Música Hoy, publicación histórica de la entidad que había interrumpido su salida durante la pandemia. Además, se firmaron convenios con universidades del interior del país para que parte de la programación pueda transmitirse y replicarse en ciudades como Rosario, Córdoba y Mendoza, en línea con la mirada federal que la institución busca reforzar.

Uno de los puntos más destacados del lanzamiento fue la presentación del “Programa de Compositoras 2026”, una iniciativa que busca visibilizar y apoyar la creación femenina en un campo que históricamente ha sido mayoritariamente masculino. Se programaron cuatro estrenos exclusivos de compositoras argentinas durante el año.

La velada de apertura cerró con una ovación tras la interpretación de Estructuras, obra de 1978 de Gandini, en una versión revisada por el propio ensamble. Para muchos asistentes, el gesto simbolizó tanto la continuidad histórica como la voluntad de actualización que caracteriza a la AAC.

Con esta apertura, la Asociación Argentina de Compositores confirma su rol como uno de los pilares de la música clásica contemporánea en el país y se prepara para un año en el que, según sus autoridades, “la creación no es un lujo, sino una necesidad cultural que merece ser sostenida y escuchada”.