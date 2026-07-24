Orquesta Nacional celebra los 100 años de la guarania en el Palacio Libertad

Con un concierto especial, la Orquesta Nacional de Música Argentina rinde homenaje al centenario de la guarania, el género que José Asunción Flores creó en 1925 y que se convirtió en emblema de la identidad paraguaya con fuerte arraigo en la región.

La Orquesta Nacional de Música Argentina celebró este martes los 100 años del nacimiento de la guarania con un emotivo concierto en el Palacio Libertad, en el marco de un programa que busca visibilizar los cruces culturales del Cono Sur.

El evento, que reunió a músicos argentinos y paraguayos, repasó el repertorio fundacional del género creado por José Asunción Flores en 1925. La guarania surgió como una fusión entre la polca paraguaya y elementos de la música académica, con un tempo más lento y letras que suelen abordar el amor, la nostalgia y la tierra.

Desde el primer acorde de “India” —uno de los temas emblemáticos de Flores— hasta las versiones orquestales de “Galopera” y “Cerro Corá”, la sala principal del Palacio Libertad vibró con un público que aplaudió de pie. La dirección estuvo a cargo del maestro Luis Gorelik, quien además explicó brevemente al público el origen y la evolución del género.

“La guarania es mucho más que un ritmo: es una forma de sentir el exilio, la distancia y la pertenencia. Celebrar sus cien años en Buenos Aires tiene un sentido profundo porque miles de paraguayos hicieron de esta ciudad su segunda patria”, señaló Gorelik antes de dar paso al bloque central del repertorio.

La Orquesta Nacional de Música Argentina, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, viene desarrollando desde hace dos años un ciclo de “Músicas de Nuestra América” que ya pasó por chamamé, candombe, tonada cuyana y zamba. La guarania, según los organizadores, era una deuda pendiente por su peso específico en la construcción de identidad regional.

Entre los solistas invitados se destacó la soprano paraguaya Liz Meza, quien interpretó con notable delicadeza “Arribeño soy” y “Maria de la Paz”. También participaron el guitarrista Juanjo Dominguez y el arpista paraguayo Alberto de la Cruz, quien ejecutó una versión instrumental que dejó en silencio a la sala.

La guarania llegó a la Argentina de la mano de las grandes migraciones paraguayas de las décadas del 60 y 70, y rápidamente encontró eco en el folklore local. Artistas como Los Cantores de Quilla Huasi o Mercedes Sosa incluyeron guaranias en sus repertorios, creando un puente cultural que perdura hasta hoy.

Desde la organización destacaron que el concierto no solo fue un homenaje artístico sino también un gesto de integración regional. “En tiempos donde las fronteras parecen cerrarse, la música sigue abriéndolas”, dijo la ministra de Cultura al cerrar el evento.

El ciclo “Músicas de Nuestra América” continuará el próximo mes con un tributo al tango en su vertiente orquestal y ya tiene confirmada una fecha dedicada al joropo venezolano para fin de año. La Orquesta Nacional, que este 2025 cumple también 15 años de vida institucional, se consolida como uno de los principales espacios de preservación y difusión del patrimonio musical latinoamericano.