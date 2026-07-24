Irán confirma el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz y solo deja pasar buques no hostiles

El régimen iraní oficializó el control selectivo del estrecho por donde circula el 20% del petróleo mundial. La medida eleva la tensión geopolítica y amenaza el suministro global de crudo.

El gobierno de Irán confirmó este miércoles que mantiene un bloqueo parcial en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos del transporte marítimo mundial. Según la declaración oficial, solo se permitirá el paso de buques considerados “no hostiles”, lo que en la práctica convierte al paso clave en una válvula que Teherán puede abrir o cerrar según su criterio.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es la ruta por la que transita alrededor del 20% del petróleo que se consume en el planeta. Cualquier interrupción sostenida tendría impacto inmediato en los precios internacionales del crudo y en la economía de decenas de países, incluyendo la Argentina, que importa parte de sus combustibles.

La confirmación iraní llega en medio de una escalada de tensiones tras recientes ataques y sanciones. Fuentes diplomáticas citadas por agencias internacionales indican que la medida busca responder a la presión militar y económica ejercida por Estados Unidos e Israel, aunque Teherán no detalló los criterios exactos que usará para clasificar un buque como “hostil”.

Desde el punto de vista logístico, el anuncio genera incertidumbre inmediata para las navieras. Compañías petroleras ya comenzaron a evaluar rutas alternativas, como la que rodea África, lo que elevaría los costos de flete y los tiempos de entrega en varios días. Analistas de mercados energéticos estiman que una restricción prolongada podría empujar el barril de Brent por encima de los 100 dólares en cuestión de semanas.

El anuncio también tiene lectura interna para el régimen iraní. En un contexto de protestas y dificultades económicas, mostrar control sobre un recurso tan sensible sirve como mensaje de fortaleza. Sin embargo, expertos en relaciones internacionales advierten que un bloqueo efectivo podría provocar una respuesta militar directa de potencias occidentales, con consecuencias impredecibles.

Hasta el momento no se reportaron incidentes concretos con buques comerciales en las últimas horas, pero el solo hecho de que Irán haya hecho pública su decisión de filtrar el tráfico ya genera volatilidad. Organismos como la Organización Marítima Internacional siguen de cerca la situación y pidieron a todas las partes “máxima contención”.

En Buenos Aires, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía monitorean el posible impacto en los precios locales de naftas y gasoil. Aunque la Argentina no depende directamente del crudo que pasa por Ormuz, el efecto dominó en los mercados globales termina afectando el bolsillo de los argentinos, como ocurrió en otros episodios de tensión en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz ya fue escenario de crisis similares en el pasado. En 2019, ataques a buques y el derribo de un dron estadounidense llevaron la región al borde de un conflicto abierto. Esta vez, la confirmación explícita del bloqueo selectivo marca un escalón más en la confrontación y obliga a las cancillerías de todo el mundo a recalcular sus movimientos.

Mientras tanto, los precios del petróleo reaccionaron al alza en las primeras operaciones del miércoles. La comunidad internacional espera ahora una definición clara de qué significa exactamente “buque no hostil” y si Teherán está dispuesto a aplicar el filtro de manera efectiva o si se trata, por ahora, de una advertencia estratégica.