Consumo pyme en Córdoba cayó 2,7% en agosto y la cautela domina los comercios

Según un informe de CAME, la actividad en los mostradores no repunta y acumula una baja del 2,4% en lo que va del año. Casi 60% de los comerciantes asegura que no es momento de invertir ante la compresión de márgenes.

El consumo en las pequeñas y medianas empresas de Córdoba retrocedió un 2,7% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La tendencia se profundiza y ya acumula una caída del 2,4% en los primeros ocho meses de 2026.

El relevamiento, que mide la evolución del comercio minorista pyme en todo el país, muestra que la actividad en los mostradores no logra despegar. En la provincia, el impacto se siente con mayor fuerza en rubros como indumentaria, calzado y artículos para el hogar, donde la demanda se mantiene contenida por la pérdida de poder adquisitivo.

Según los datos de CAME, casi el 60% de los comerciantes consultados aseguró que no es el momento adecuado para concretar inversiones en sus establecimientos. La compresión de márgenes, sumada a costos operativos en alza, genera una cautela generalizada que frena cualquier plan de expansión o renovación.

En el interior cordobés la situación es heterogénea. En ciudades como Río Cuarto y Villa María, los comerciantes reportan una retracción similar a la capital, mientras que en zonas turísticas de Punilla y Calamuchita el consumo muestra una leve mejoría estacional, aunque insuficiente para revertir la tendencia anual.

El informe también destaca que la inflación, aunque desacelerada, sigue afectando el ticket promedio de compra. Los consumidores optan por productos esenciales y postergan adquisiciones de mayor valor, lo que se traduce en menor rotación de stock y mayores costos financieros para los comerciantes.

Desde el sector advierten que, sin una recuperación sostenida del poder de compra de los salarios y con un calendario de aumentos tarifarios por delante, será difícil que el consumo pyme repunte en los próximos meses. Por ahora, la prioridad es preservar la liquidez y evitar compromisos de inversión que no se puedan sostener.