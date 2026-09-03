Cómo tramitar y mantener el subsidio de tarifa social de EPEC en 2026

Guía completa y actualizada para acceder al subsidio de tarifa social de EPEC: requisitos, documentos, trámite paso a paso y cómo evitar la pérdida del beneficio en la provincia de Córdoba.

El subsidio de tarifa social de EPEC sigue siendo una de las herramientas más concretas para aliviar el impacto de las tarifas de luz en los hogares cordobeses de menores ingresos. En un contexto de aumentos tarifarios acumulados, entender exactamente cómo funciona el mecanismo, quiénes pueden acceder y cómo sostener el beneficio a lo largo del tiempo resulta clave para miles de familias en la capital, el Gran Córdoba y el interior provincial.

A diferencia de años anteriores, el trámite se concentra casi por completo en la plataforma digital de EPEC, aunque todavía se mantienen algunas oficinas presenciales en el interior. El subsidio no es automático: hay que inscribirse, mantener los datos actualizados y cumplir con consumos razonables para no perderlo.

Requisitos para acceder al subsidio de tarifa social de EPEC

Para ser beneficiario en 2026 se debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

Percibir jubilación o pensión mínima o inferior.

Ser titular de AUH, AUE, Pensión No Contributiva o algún programa social nacional o provincial.

Tener ingresos familiares mensuales inferiores al equivalente de dos jubilaciones mínimas.

Contar con certificado de discapacidad (CUD) vigente.

Ser electrodependiente o tener en el hogar una persona con esa condición.

Vivir en zonas declaradas de emergencia socioeconómica por la provincia.

Además, el inmueble debe ser de uso exclusivamente residencial y el titular del servicio debe coincidir con el titular del beneficio social o ser conviviente directo.

Documentación necesaria

El listado actualizado incluye:

DNI de todos los mayores de 18 años que habitan la vivienda.

Última boleta de EPEC (no necesariamente paga).

Certificado de ingresos o constancia de percepción de beneficio social (ANSES, Tarjeta Social, etc.).

En caso de discapacidad o electrodependencia, copia del CUD o certificado médico correspondiente.

Declaración jurada de que el servicio no se usa para actividad comercial.

Paso a paso: cómo inscribirse en 2026

Ingresar al portal de EPEC con usuario y clave (si no tenés, crealo con tu número de cliente). Buscar la sección “Tarifa Social” dentro del menú de trámites. Completar el formulario digital con todos los datos requeridos. Adjuntar en formato PDF o foto legible toda la documentación solicitada. Enviar la solicitud y guardar el número de trámite que se genera automáticamente.

El plazo de resolución habitual es de 15 a 30 días hábiles. Una vez aprobado, el subsidio se aplica de forma retroactiva al consumo del mes siguiente a la aprobación.

Cómo mantener el beneficio vigente

No alcanza con obtenerlo una sola vez. EPEC realiza cruces automáticos con bases de ANSES y de la provincia. Si detecta que los ingresos del hogar superaron los umbrales o que el consumo promedio mensual excede los 600 kWh, el subsidio puede suspenderse.

Por eso conviene:

Actualizar los datos cada vez que cambie la composición familiar o el titular del beneficio social.

Controlar mensualmente el consumo y evitar el uso intensivo de artefactos de alto consumo en simultáneo.

Revisar la boleta: el subsidio aparece discriminado como “Tarifa Social” o “Subsidio Provincial”.

Si el beneficio se pierde, existe un período de 60 días para presentar un recurso de reconsideración con la documentación que justifique la continuidad.

Casos especiales en el interior provincial

En localidades del norte y oeste cordobés, donde la red de internet es más inestable, todavía se puede realizar el trámite de manera presencial en las oficinas locales de EPEC o en centros de la Secretaría de Desarrollo Social municipal. Llevar toda la documentación por duplicado acelera el proceso. En Río Cuarto, Villa María y San Francisco el porcentaje de beneficiarios de tarifa social supera el promedio provincial, según datos oficiales de 2025.

Preguntas frecuentes

¿El subsidio es compatible con el de Nación? Sí, en la mayoría de los casos se acumulan siempre que no se supere el tope de consumo establecido.

¿Qué pasa si me atraso con la boleta? El subsidio se mantiene mientras se regularice la deuda en cuotas; la mora no lo elimina automáticamente.

¿Puedo perderlo si alquilo? No, siempre que el contrato de alquiler esté a tu nombre y presentes el contrato actualizado.

Mantener este subsidio requiere atención constante, pero representa un ahorro mensual que, en muchos casos, supera los 8.000 pesos según el consumo del hogar. Conviene dedicarle un rato al principio del año a verificar que todos los datos sigan vigentes.

El subsidio de tarifa social de EPEC no resuelve el problema estructural del costo de la energía, pero sigue siendo una política concreta de contención para los sectores más vulnerables de la provincia. Conocer sus reglas de juego y cumplirlas es la mejor forma de no quedarse afuera.