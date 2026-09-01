Guía completa: cómo funciona el estacionamiento medido en el centro de Córdoba en 2026

Todo lo que necesitás saber sobre tarifas, horarios, formas de pago y zonas del estacionamiento medido en el centro de la capital cordobesa. Una guía práctica y actualizada para evitar multas y moverte sin estrés.

El estacionamiento medido en el centro de Córdoba sigue siendo una de las herramientas más usadas —y a veces más odiadas— por quienes entran todos los días al corazón comercial y administrativo de la ciudad. En 2026, después de varios ajustes tarifarios y la incorporación definitiva de la app provincial, el sistema ya no es solo un parquímetro con monedas: se convirtió en una red digital que combina tecnología, control humano y multas que duelen en el bolsillo.

Vamos por partes, como corresponde cuando se trata de un tema que puede costarte desde unos pocos pesos hasta varios miles si te descuidás.

Las zonas y el perímetro actual

El estacionamiento medido abarca un cuadrado que va, aproximadamente, desde el río hasta avenida General Paz y desde bulevar San Juan hasta la plaza de la Intendencia, con algunas extensiones puntuales hacia el norte y el este. En el último año se incorporaron tramos de las calles adyacentes a la Terminal de Ómnibus y un sector nuevo en barrio General Paz que antes era zona azul gratuita. El mapa se actualiza cada seis meses en la aplicación y en la web de la Municipalidad, por lo que vale la pena chequearlo antes de dejar el auto.

Dentro de este perímetro hay dos grandes categorías: zona roja (la más cara, que rodea el microcentro propiamente dicho) y zona amarilla (un poco más económica, que funciona como buffer). La diferencia no es caprichosa: responde a la presión de demanda y a la rotación que se busca en las calles más transitadas.

Horarios y días de operación

El sistema funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 14. Domingos y feriados nacionales queda liberado, salvo en eventos puntuales que se anuncian con anticipación (como ferias o recitales masivos). Este calendario se mantiene estable desde 2024, aunque siempre hay que estar atento a los comunicados de la Secretaría de Movilidad Urbana cuando hay feriados puente o días de asueto municipal.

Tarifas vigentes en 2026

Después del último ajuste de marzo, la hora en zona roja cuesta 450 pesos, mientras que en zona amarilla se ubica en 320 pesos. El ticket mínimo es de 30 minutos y se puede pagar hasta un máximo de cuatro horas seguidas en el mismo espacio. Pasado ese tiempo, la aplicación obliga a mover el vehículo o volver a pagar desde cero. Existe también la opción de abono mensual para residentes del centro (con domicilio verificado en el polígono) que baja sensiblemente el costo diario.

Formas de pago: de las monedas a la billetera digital

Aunque todavía quedan algunos parquímetros físicos, la gran mayoría de los usuarios ya paga a través de la aplicación “Córdoba Estaciona”, disponible tanto en Android como en iOS. El proceso es sencillo: escaneás el código QR del poste más cercano, seleccionás el tiempo que necesitás y pagás con tarjeta de crédito, débito o con las principales billeteras electrónicas (Mercado Pago, Ualá, Modo). También podés comprar crédito con anticipación y recargar cuando estás por llegar al centro.

Otra opción que ganó popularidad es el pago por WhatsApp a través del bot oficial de la Municipalidad, que te permite abonar sin bajarte del auto. Y sí, todavía hay gente que paga en efectivo en los quioscos autorizados que tienen convenio, aunque cada vez son menos.

Cómo se controla y cuáles son las multas

El control ya no depende solo de inspectores a pie. En 2026 la ciudad incorporó cámaras lectoras de patentes en varios puntos clave y un sistema de geolocalización que cruza datos con la app. Si no registraste tu pago o se te venció el tiempo, recibís la multa directamente en tu domicilio o por correo electrónico si estás registrado. El valor de la infracción arranca en el equivalente a 15 horas de estacionamiento y puede duplicarse si es reincidente en el mismo mes.

Hay, sin embargo, un margen de gracia de ocho minutos después de vencido el ticket. Pasado ese lapso, el inspector o la cámara ya considera la falta consumada. Ese detalle salvó a más de un apurado que se demoró en una reunión.

Consejos prácticos para no llevarse sorpresas

Siempre verificá la zona exacta en la app antes de estacionar. Un par de cuadras pueden significar el doble de precio.

Si sabés que vas a estar más de dos horas, evaluá dejar el auto en alguno de los nuevos estacionamientos subterráneos privados que ofrecen tarifa plana después de las 11 de la mañana.

Los residentes con abono mensual tienen que renovarlo cada 30 días a través de la misma aplicación; el sistema no lo hace automáticamente.

En días de lluvia fuerte o de cortes de luz, la app suele tener demoras en la registración. En esos casos, sacá una captura de pantalla del pago como respaldo.

Si alquilás un auto por pocas horas, preguntá en la agencia si ya incluye el crédito de estacionamiento medido; algunas lo ofrecen como servicio adicional.

El impacto en la vida cotidiana cordobesa

Más allá de las quejas eternas, el estacionamiento medido logró lo que buscaba: aumentar la rotación de vehículos en el centro y desalentar el uso del auto para trámites cortos. Al mismo tiempo generó un ingreso extra para las arcas municipales que se reinvierte —al menos en teoría— en señalética, semáforos y mantenimiento de calles. Como en casi todo lo que tiene que ver con movilidad urbana, el sistema es imperfecto pero funcional. Y en una ciudad que crece hacia los barrios y los valles, seguir regulando el centro sigue siendo necesario.

Quien entienda cómo funciona realmente el estacionamiento medido no solo evita multas: gana tiempo, ahorra plata y se mueve con mayor fluidez en el centro de Córdoba. Al final, como en tantos otros aspectos de la vida urbana, la información precisa vale más que cualquier moneda que puedas meter en un parquímetro.