Farmacia de turno hoy en Córdoba capital: cómo consultarla

En Córdoba capital la farmacia de turno cambia todos los días. Es un servicio obligatorio que organiza COLFACOR, el colegio profesional que regula el ejercicio farmacéutico en toda la provincia, para garantizar que siempre haya al

Actualizado: 19 de agosto de 2026. Fuente oficial: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba (COLFACOR).

En Córdoba capital la farmacia de turno cambia todos los días. Es un servicio obligatorio que organiza COLFACOR, el colegio profesional que regula el ejercicio farmacéutico en toda la provincia, para garantizar que siempre haya al menos una farmacia abierta por zona, incluidos sábados a la tarde, domingos y feriados.

Información en actualización

Hoy no pudimos traer el listado puntual de farmacias de turno para Córdoba capital. Revisamos el sitio de COLFACOR buscando el buscador público por localidad y fecha que suele usarse para este trámite, y esto fue lo que encontramos:

El enlace que todavía aparece indexado en los buscadores ( farmacia_turno.php , servido desde el subdominio mail.colfacor.org.ar ) devuelve error 404: la página fue dada de baja o movida, y ese subdominio hoy aloja solamente el correo interno del Colegio.

, servido desde el subdominio ) devuelve error 404: la página fue dada de baja o movida, y ese subdominio hoy aloja solamente el correo interno del Colegio. La sección de la Delegación Primera del sitio institucional publica el "Cronograma de Guardias Obligatorias 2026", pero es una planilla que asigna un número de orden por día (para el 19/08/2026 corresponde el número 25 en esa rotación), sin el listado público de qué farmacia corresponde a cada número.

El único PDF mensual con nombres de farmacias que sigue online en esa misma sección es el de marzo de 2026: quedó desactualizado, no hay uno para agosto.

No encontramos, en cordoba.gob.ar, ninguna sección de la Municipalidad de Córdoba que publique el listado diario de farmacias de turno como alternativa.

En criollo: la fuente oficial existe y regula el servicio, pero hoy no tiene un canal web público con el dato del día que se pueda consultar o automatizar. Preferimos no inventar nombres ni direcciones de farmacias — ese listado cambia cada 24 horas, y publicar información vieja como si fuera de hoy puede mandar a alguien a una farmacia que ya cerró.

Cómo verificar vos mismo, ahora

Llamá a COLFACOR: conmutador (0351) 424-9511. Cuando el buscador web no está disponible, el Colegio suele resolver la consulta por teléfono o WhatsApp institucional.

conmutador (0351) 424-9511. Cuando el buscador web no está disponible, el Colegio suele resolver la consulta por teléfono o WhatsApp institucional. Mirá el cartel en la puerta de cualquier farmacia: por reglamentación, la farmacia de turno vigente y la más cercana con turno deben estar exhibidas en la vidriera de todas las farmacias de la zona.

por reglamentación, la farmacia de turno vigente y la más cercana con turno deben estar exhibidas en la vidriera de todas las farmacias de la zona. Revisá colfacor.org.ar por si reactivan el buscador: el sitio está en desarrollo activo (hay cursos y noticias institucionales publicados en julio de 2026).

por si reactivan el buscador: el sitio está en desarrollo activo (hay cursos y noticias institucionales publicados en julio de 2026). Ante una urgencia médica, la vía más rápida es el 107 (emergencias sanitarias) o el hospital de guardia más cercano — no la farmacia de turno.

Nota de vigencia

El turno de farmacia rota a diario: lo que vale hoy no sirve para mañana. Esta nota se va a actualizar apenas COLFACOR vuelva a publicar un canal de consulta propio, o cuando confirmemos el dato del día por otra vía oficial.