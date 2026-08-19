Feriados y agenda de Córdoba: lo que queda de 2026

El feriado nacional más reciente fue el traslado de San Martín, el lunes 17 de agosto. A partir de hoy, esto es lo que queda del calendario 2026 para Córdoba: los feriados nacionales oficiales, el asueto propio de la ciudad y un e

Actualizado: 19 de agosto de 2026. Fuente oficial: Ministerio del Interior — Argentina.gob.ar.

El feriado nacional más reciente fue el traslado de San Martín, el lunes 17 de agosto. A partir de hoy, esto es lo que queda del calendario 2026 para Córdoba: los feriados nacionales oficiales, el asueto propio de la ciudad y un evento grande de la agenda provincial ya confirmado con fecha.

Feriados nacionales que quedan de 2026

Fuente: listado oficial del Ministerio del Interior (Ley 27.399 y decretos de días no laborables), consultado hoy.

Fecha Día Feriado Tipo 12/09 sábado Año Nuevo Judío No laborable (para quienes profesen el culto) 13/09 domingo Año Nuevo Judío No laborable (para quienes profesen el culto) 21/09 lunes Día del Perdón No laborable (para quienes profesen el culto) 12/10 lunes Día de la Raza Feriado trasladable 23/11 lunes Día de la Soberanía Nacional (fecha de origen: 20/11) Feriado trasladable 07/12 lunes Día no laborable con fines turísticos Puente turístico 08/12 martes Inmaculada Concepción de María Feriado inamovible 25/12 viernes Navidad Feriado inamovible

Los feriados "no laborables" por motivo religioso (Año Nuevo Judío, Día del Perdón) no rigen para todo el mundo: por la Ley 24.571, son optativos para quienes profesan ese culto, que deben avisar a su empleador con anticipación. No cierran el comercio en general ni son fin de semana largo para el resto.

Fecha propia de Córdoba capital

Miércoles 30 de septiembre — Día de San Jerónimo, patrono de la ciudad. Es asueto administrativo (no laborable) para la administración pública provincial y municipal con sede en Córdoba capital, en base a la Ley provincial 6326 (art. 2). No es un feriado nacional: en el sector privado depende de cada empleador, aunque buena parte del comercio local también cierra o achica horario ese día.

Agenda: evento grande ya confirmado

Oktoberfest — Fiesta Nacional de la Cerveza, Villa General Belgrano. 63.ª edición, confirmada para dos fines de semana: 2, 3 y 4 de octubre y 9, 10, 11 y 12 de octubre de 2026, en el Bosque de los Pioneros. Es el evento turístico más grande del calendario cordobés de estos meses, a hora y media de la capital.

Cómo verificar

Calendario oficial completo, mes a mes: argentina.gob.ar/feriados

Fecha y respaldo legal del asueto por San Jerónimo: economiaygestionpublica.cba.gov.ar

Programación y entradas de la Oktoberfest: oktoberfestargentina.com.ar

Nota de vigencia

El calendario de feriados nacionales puede modificarse por decreto durante el año (es poco frecuente, pero pasó en gestiones anteriores), así que conviene reconfirmar cerca de la fecha si estás organizando un viaje largo. Los datos de esta nota se tomaron hoy directamente de la fuente oficial; no incluimos eventos sin fecha confirmada por una fuente oficial propia (por ejemplo, dejamos afuera la Feria del Libro de Córdoba 2026 porque, al momento de este fetch, el sitio oficial de la Municipalidad todavía no había actualizado sus fechas más allá de la edición 2025).