Trámites en la Municipalidad de Córdoba: guía rápida

La Municipalidad de Córdoba mudó la mayoría de sus trámites a la plataforma Vecino Digital (VeDi), a la que se entra con el usuario de Ciudadano Digital (CiDi) (el mismo login que usás para AFIP/ANSES a nivel provincial, adaptado

Actualizado: 19 de agosto de 2026. Fuente oficial: Municipalidad de Córdoba — Vecino Digital (VeDi).

La Municipalidad de Córdoba mudó la mayoría de sus trámites a la plataforma Vecino Digital (VeDi), a la que se entra con el usuario de Ciudadano Digital (CiDi) (el mismo login que usás para AFIP/ANSES a nivel provincial, adaptado al municipio). Estos son los trámites que más se consultan, qué son, cómo se hacen y el link oficial verificado hoy.

1. Licencia de conducir (Mi Licencia Digital)

Renovación y duplicado 100% online para clases A (motos), B (autos) y F (personas con discapacidad). Se completa el formulario en VeDi, se adjuntan declaración jurada de salud y certificado médico psicofísico, se paga la tasa y se saca turno digital para retirarla en un CPC. Reemplaza la tarjeta física por una licencia en formato digital. Link: cordoba.gob.ar/mi-licencia-digital-tramites

2. Multas de tránsito

Las multas labradas dentro de la ciudad (no en rutas provinciales, que van por Policía Caminera) se consultan y pagan a través del Tribunal de Faltas municipal, con usuario CiDi. También se puede presentar el descargo online desde el mismo portal. Link: tribunaldefaltas.cordoba.gov.ar

3. Tasas municipales (Tasa General de Inmuebles, TGI)

Es la tasa que cobra la Municipalidad por barrido, alumbrado y otros servicios urbanos (distinta del Impuesto Inmobiliario provincial). Se consulta deuda y se paga con el número de cuenta o partida inmobiliaria desde el Portal Tributario municipal. Link: tributariomuni.cordoba.gob.ar

4. Habilitación comercial (HOL — Habilitación Online de Negocios)

Permite habilitar una actividad económica sin trámite presencial. Las actividades de "bajo riesgo" (alrededor del 70% de los casos) se resuelven 100% online, en unos 40 minutos incluyendo el pago de tasas. Se ingresa con CiDi desde VeDi, menú "Servicios". Link: cordoba.gob.ar/programa/habilitacion-online-hol

5. Turnos en los CPC (Centros de Participación Comunal)

Los 17 CPC distribuidos por la ciudad concentran la atención presencial de Registro Civil, licencias de conducir, tasas, obras privadas y habilitaciones, entre otros. El turno se saca desde la web municipal antes de ir. Link: cordoba.gob.ar/cpc

6. Partidas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio, defunción)

Se piden online con usuario CiDi/VeDi (servicio "Registro Civil Online" → "Solicitar Partidas") o en persona en el Registro Civil Central o en cualquier CPC. Link: cordoba.gob.ar/solicitud-de-partidas-info

7. Transporte urbano — tarjeta SUBE / Red Bus

Córdoba está en transición: conviven la tarjeta SUBE (nacional) y la Red Bus histórica. Conviene registrar la tarjeta a tu nombre para no perder el saldo si se pierde, te la roban o se rompe. Link: cordoba.gob.ar/programa/sube

8. Reclamos vecinales (bacheo, alumbrado, poda, etc.)

Reportes de baches, luminarias apagadas, cables sueltos, arbolado o residuos se cargan por la App Ciudadana o por VeDi, con usuario CiDi, indicando la ubicación del problema. Link: cordoba.gob.ar/app-ciudadana-paso-a-paso-para-cargar-un-requerimiento

9. Vecino Digital (VeDi) — la puerta de entrada a todo

Es la plataforma que reúne más de 120 trámites municipales online: desde ahí se accede a casi todo lo de esta lista con un solo usuario CiDi. Link: vedi.cordoba.gob.ar

Cómo verificar

Todos los links de esta guía se probaron hoy y respondieron con código 200 (la página carga). Si alguno no anda cuando lo uses, entrá primero por cordoba.gob.ar o directamente por vedi.cordoba.gob.ar y buscá el trámite por nombre: la Municipalidad reorganiza URLs con cierta frecuencia.

Nota de vigencia

Los pasos y requisitos de cada trámite pueden cambiar (tasas, documentación exigida, plazos). Esta guía es una orientación para no perderse en el sitio municipal, no reemplaza la letra chica de cada trámite: confirmá siempre los requisitos actualizados en el link oficial antes de presentarte.