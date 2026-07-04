Gran Hermano Generación Dorada: los dos exparticipantes que volvieron a la casa

Dos históricos de la primera edición argentina de Gran Hermano regresaron sorpresivamente al reality. Conocé quiénes son y qué impacto genera su vuelta en esta nueva etapa.

En una movida que sorprendió a los seguidores del reality, dos exparticipantes de la edición original de Gran Hermano regresaron a la casa en el marco de la versión Generación Dorada. La decisión del programa, que busca revivir la mística de los primeros años, generó expectativa y debate entre el público.

Se trata de Marcelo “El Tirri” Milano y Silvina “La Gata” Fernández, dos de los personajes más recordados de la primera temporada del reality emitido en 2001. Ambos habían sido parte del elenco original que marcó un antes y un después en la televisión argentina, y ahora vuelven a convivir bajo las cámaras en esta edición especial.

La reingreso se produjo durante la gala del domingo, cuando el conductor Santiago del Moro abrió las puertas nuevamente para estos dos históricos. “Es una vuelta al pasado que muchos esperaban”, señaló el animador ante la sorpresa generalizada de los actuales participantes, en su mayoría jóvenes que apenas conocían las anécdotas de aquella primera edición.

Marcelo “El Tirri” Milano se destacó en su paso original por su carisma desbordante y sus frases que se volvieron icónicas. Con 55 años, regresa con la experiencia de haber transitado la fama post-reality y una vida pública que incluyó medios, shows y hasta incursiones en la política. Su llegada promete choques generacionales y momentos de humor, según anticiparon desde la producción.

Por su parte, Silvina “La Gata” Fernández fue una de las concursantes más queridas del ciclo original. Su espontaneidad y su forma directa de expresarse la convirtieron en favorita del público. A sus 52 años, vuelve con una madurez distinta y con la intención de mostrar cómo cambió su vida en más de dos décadas. “Quiero cerrar ciclos y divertirme”, declaró antes de ingresar.

La vuelta de ambos genera un cruce interesante entre la Generación Dorada y los participantes más jóvenes. Los actuales habitantes de la casa, que en su mayoría tienen entre 20 y 30 años, reaccionaron con curiosidad y algo de asombro al reconocer a dos figuras que para ellos son casi mitológicas de la tele argentina.

Desde la producción de Telefe indicaron que esta incorporación busca “traer la esencia original del programa” y potenciar el rating en un momento donde la competencia de realities es feroz. No es la primera vez que el formato recurre a exparticipantes, pero sí la primera en que dos históricos de la edición fundacional regresan juntos.

Los seguidores ya especulan sobre posibles romances, discusiones y alianzas. En las redes, los hashtags #TirriEnGH y #LaGataVuelve se volvieron tendencia a las pocas horas del anuncio. Para muchos, es una oportunidad de revivir la nostalgia de aquel 2001, cuando Gran Hermano era un fenómeno cultural indiscutido.

Queda por ver cómo se adaptarán estos dos veteranos a las dinámicas actuales del reality, que incluye más interacción con el público a través de aplicaciones y votaciones en tiempo real. Lo cierto es que su presencia ya cambió el clima dentro de la casa y promete entregar material jugoso en las próximas semanas.