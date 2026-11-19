Integrantes de la promoción 1976/77 de la Escuela N° 607 de Villa Balnearia se reunieron para festejar sus Bodas de Oro con la presencia de su antigua docente.

Los integrantes de la promoción 1976/77 de la Escuela N° 607 de Villa Balnearia se reunieron en un salón de eventos para celebrar sus Bodas de Oro. La organización del emotivo encuentro estuvo a cargo de Mirta Paz, quien dedicó seis meses a localizar a sus antiguos compañeros de infancia.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la asistencia de María Rosa Cejas de Juárez, exdocente de la institución que viajó a los 94 años desde Santiago del Estero. La celebración contó además con exalumnos que viajaron especialmente desde La Plata y Buenos Aires para reencontrarse.

Río Hondo News informó los datos usados en esta nota. Revisión factual: 2026-11-17. Consultá también el hub de Servicios de Santiago del Estero.

Información vigente al 17 de noviembre de 2026.