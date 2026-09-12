El Gobierno destinará más de 300.000 millones de pesos para la Base Naval Integrada

Tras el anuncio de Javier Milei, el Ministerio de Defensa y la Armada planean finalizar las obras en tres años. El monto se asignará a través de un mecanismo que aún debe definirse en el Presupuesto.

El Gobierno nacional destinará más de 300.000 millones de pesos para completar la Base Naval Integrada, según confirmaron s del Ministerio de Defensa y la Armada Argentina tras la cadena nacional del presidente Javier Milei.

El anuncio se produce en un contexto de ajuste fiscal estricto, por lo que el monto representa una prioridad estratégica dentro del gasto público. Las obras, que incluyen infraestructura portuaria, astilleros modernizados y capacidades logísticas, tienen como objetivo principal terminar en un plazo de tres años.

Hasta el momento no se detalló el mecanismo exacto de asignación. s oficiales indicaron que el expediente aún debe definirse si se incorporará al Presupuesto 2027 o si se instrumentará mediante una partida específica. La diferencia entre el anuncio y el acto administrativo correspondiente es clave: hasta que no exista decreto o resolución que respalde la partida, el compromiso queda en el terreno de la intención política.

La Base Naval Integrada forma parte de un proyecto de largo aliento que busca reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. La Armada ya avanzó en etapas previas con fondos propios y transferencias del Tesoro, pero el grueso de la inversión pendiente requiere de esta inyección presupuestaria.

Conviene recordar que proyectos de esta envergadura suelen sufrir demoras cuando el ciclo presupuestario se interrumpe por prórrogas o reasignaciones de emergencia. En los últimos años, varias iniciativas de defensa sufrieron recortes o postergaciones pese a los anuncios iniciales.

Desde el Ministerio de Defensa aseguraron que el plan de ejecución contempla licitaciones públicas y plazos de obra estrictos. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación y la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados deberán seguir de cerca el destino de los fondos una vez que se formalice la asignación.

El anuncio se enmarca en la política de recuperación de capacidades militares que el Ejecutivo viene impulsando, aunque con recursos acotados por la meta de superávit primario. La pregunta que queda pendiente es si esta prioridad resistirá las presiones de otras áreas sensibles del gasto público durante la discusión parlamentaria del presupuesto.

Hasta acá, los hechos. El expediente determinará si el monto anunciado se transforma en obra concreta o queda como una promesa más en la hemeroteca de los proyectos de defensa.