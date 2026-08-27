Llaryora se reunió con Santilli en Casa Rosada para avanzar en agenda de la Región Centro

El gobernador Martín Llaryora participó de un encuentro con el jefe de Gabinete nacional y sus pares de Santa Fe y Entre Ríos. Analizaron obras viales, energía y el régimen de zonas frías.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se reunió este jueves 27 de agosto de 2026 con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en la Casa Rosada. Del encuentro también participaron los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto al vicejefe de Gabinete de Interior, Gustavo Coria, y el jefe de Gabinete provincial cordobés, Manuel Calvo.

El objetivo principal fue abordar temas de trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las provincias que integran la Región Centro. Según informaron fuentes oficiales, los mandatarios analizaron los principales desafíos que enfrenta esta zona del país y pusieron en común las prioridades de cada jurisdicción.

Entre los puntos centrales de la agenda figuraron distintos proyectos vinculados a la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y la continuidad del régimen de zonas frías, que actualmente se debate en el Senado de la Nación. La reunión buscó avanzar en iniciativas que requieren articulación entre Nación, provincias y municipios.

La presencia de Llaryora en la Casa Rosada refuerza el rol de Córdoba en la agenda nacional, en un contexto donde la provincia busca soluciones concretas para sectores productivos clave como la industria y el campo. El encuentro se da además en una semana en la que la provincia también analiza medidas logísticas ante la esperada visita del papa León XIV, que podría convocar a un millón de personas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de reuniones permiten coordinar políticas que impactan directamente en el bolsillo de los cordobeses, como las tarifas energéticas y las obras de infraestructura. La Región Centro representa uno de los principales polos productivos del país y sus gobernadores vienen insistiendo en mayor previsibilidad y financiamiento para obras pendientes.

La reunión se desarrolló a puertas cerradas y no se emitieron declaraciones públicas al término del encuentro. Fuentes cercanas a la gobernación cordobesa indicaron que se espera que en los próximos días se concreten anuncios específicos sobre los temas tratados.

Fuente: Perfil