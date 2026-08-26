Caso Flores: el PJ impuso su mayoría y aprobó la licencia para evitar la expulsión

En una sesión tensa, el peronismo usó su mayoría en la Unicameral para otorgarle licencia sin goce de sueldo al legislador Ramón “Cañito” Flores, pese al reclamo opositor de expulsarlo por indignidad ante los graves antecedentes de sus ex asesores.

El oficialismo impuso este miércoles su mayoría en la Legislatura de Córdoba y aprobó la licencia sin goce de sueldo para el legislador departamental por Río Seco, Ramón “Cañito” Flores, en medio del escándalo que lo involucra por los antecedentes judiciales de dos de sus ex asesores.

La votación terminó 34 a 31, con el rechazo cerrado de la oposición que reclamaba su expulsión por “indignidad”. No hubo debate extenso en el recinto: solo cinco minutos de cuestiones de privilegio de los bloques opositores, que fueron rechazadas.

El caso cobró dimensión después de que se conociera la detención e imputación de José Aníbal Ricardo Villarreal, ex asesor de Flores, en una causa por presuntos abusos sexuales y grooming en Villa María de Río Seco. A eso se sumó el antecedente de Ariel Alejandro Rodríguez, condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por peculado y usurpación.

La oposición, integrada por la UCR, el juecismo, la izquierda y otros bloques, consideró que la licencia es una respuesta insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Desde el juecismo, Walter Nostrala rechazó la medida y sostuvo que correspondía la separación del cargo. “Por todos los antecedentes que hemos visto que van apareciendo tras la investigación de la fiscal Analía Cepede, lo que correspondía era la separación del cuerpo del legislador”, afirmó a Perfil.

El jefe de la bancada radical, Matías Gvozdenovich, ratificó que desde el primer momento fueron por la exclusión. Cuestionó que se mezcle la imputación con el planteo de indignidad y sostuvo que Flores debe responder por haber contratado a personas con causas de abusos sexuales y por presuntas irregularidades en las rendiciones de fondos ante la Legislatura.

La radical Brenda Austin endureció el tono y acusó al PJ de proteger políticamente al legislador. “Los legisladores del peronismo que votaron esa licencia son cómplices de un encubrimiento de esta trama de impunidad”, afirmó. Anticipó que la oposición volverá a pedir la expulsión y sentenció que “es realmente un día triste para esta Legislatura”.

Desde el oficialismo, el legislador Leonardo Limia defendió la licencia sin goce de sueldo como la salida adecuada en esta etapa de la investigación judicial. “Creemos que en esta instancia la licencia sin goce es importante que se haya tomado”, sostuvo. Marcó distancia con cualquier tolerancia frente a los hechos: “No nos va a temblar el pulso para tomar la decisión que haya que tomar sobre cualquier miembro de esta Cámara”.

Limia expresó el repudio del bloque Hacemos Unidos por Córdoba al “aberrante hecho de abuso sexual y grooming” y transmitió solidaridad con las víctimas y sus familias, pero insistió en que la licencia era lo que correspondía conforme al momento procesal.

Con esta votación, el PJ cerró la salida institucional que había definido para evitar que el escándalo escalara dentro del recinto. La oposición, en cambio, redobló la apuesta con la certeza de que el caso Flores seguirá siendo una herramienta de presión política sobre el peronismo y un foco de disputa en la Unicameral.

En la misma sesión, los legisladores aprobaron la renuncia al cargo de secretario legislativo presentada por Guillermo Arias, cuyo pliego de designación como nuevo juez electoral tomó estado parlamentario. Ante la vacante, avanzaron con el nombramiento de Rebeca González como nueva secretaria legislativa.

Fuente: Perfil