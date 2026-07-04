El fuerte cruce entre un ex Gran Hermano y Juanicar por un mensaje subido de tono

Un ex participante del reality le recriminó públicamente a la influencer Juanicar un supuesto coqueteo con su pareja. El intercambio se viralizó en redes y reavivó el debate sobre límites en las redes sociales.

El mundo de la farándula argentina volvió a sacudirse por un cruce fuerte y sin filtro que tuvo como protagonistas a un ex participante de Gran Hermano y a la influencer y streamer Juanicar.

Todo empezó cuando el ex Gran Hermano, visiblemente molesto, publicó un mensaje directo en sus historias de Instagram: “Bien que te gateabas a mi marido”. La frase, cargada de reproche, se refería a supuestos mensajes privados que Juanicar habría enviado a su pareja en el pasado. La respuesta de la influencer no tardó en llegar y fue igual de filosa.

Juanicar, conocida por su estilo directo y su comunidad fiel en Twitch y otras plataformas, no se quedó callada. Contestó con un tono que mezclaba ironía y hartazgo, defendiendo su versión y cuestionando la forma en que el ex reality se exponía públicamente. El intercambio se viralizó en pocas horas y acumuló miles de comentarios, reposts y reacciones de todo tipo.

Este tipo de situaciones ya no sorprenden en el ecosistema de influencers y ex participantes de realities. Lo que antes quedaba en privado ahora se resuelve en tiempo real frente a decenas de miles de seguidores. La dinámica genera tanto morbo como cuestionamientos: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el exhibicionismo innecesario?

Fuentes cercanas a ambos indicaron que el conflicto viene de hace meses, con roces previos que nunca habían escalado tanto. Lo que llamó la atención esta vez fue la crudeza del lenguaje utilizado. “Gatear” se convirtió en la palabra del día en las redes, y los memes no tardaron en aparecer.

Desde Última Hora Diario consultamos a especialistas en comunicación digital, que coincidieron en que estos cruces responden a una lógica de visibilidad: cuanto más fuerte el título, más alcance. Sin embargo, advierten que el costo emocional y reputacional puede ser alto cuando se exponen cuestiones de pareja o intimidad.

El ex Gran Hermano, que ya había tenido otros roces mediáticos desde su salida del reality, insistió en sus stories que no buscaba “hacer un escándalo”, sino “poner las cosas en su lugar”. Juanicar, por su parte, cerró el tema con un live breve donde aclaró que no tenía “nada más que decir” y que prefería enfocarse en sus proyectos.

Más allá del chisme puntual, el episodio vuelve a poner sobre la mesa cómo las redes sociales han modificado las formas de relacionarse, confrontar y resolver conflictos. Lo que antes se hablaba en privado o a través de un intermediario ahora se convierte en contenido público casi instantáneo.

En un país donde los realities y los influencers generan audiencias millonarias, estos cruces ya forman parte del menú diario de la farándula. Queda por ver si este round tendrá segunda parte o si, como suele pasar, el próximo escándalo lo borrará de la memoria colectiva en menos de 48 horas.