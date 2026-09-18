El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 18 de septiembre

El dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.485 pesos y se compra a 1.535 pesos este viernes 18 de septiembre de 2026. Conocé las cotizaciones y el impacto en el bolsillo cordobés.

Este viernes 18 de septiembre de 2026, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza a 1.485 pesos para la venta y a 1.535 pesos para la compra en las principales sucursales de Córdoba.

La brecha entre compra y venta se mantiene en los 50 pesos, un diferencial habitual en las operaciones minoristas del Banco Nación. Estos valores representan la referencia principal para las transacciones formales en la provincia, tanto para importadores, exportadores como para el público general que necesita divisas para viajes o ahorro.

En el mercado paralelo, el dólar blue suele mostrar una cotización superior, aunque las diferencias se han moderado en las últimas semanas. Para el cordobés común, estas cifras inciden directamente en el precio de productos importados, pasajes al exterior, repuestos tecnológicos y hasta en el costo de servicios dolarizados como streaming o seguros.

Desde el punto de vista productivo, el tipo de cambio oficial afecta de lleno al campo y la industria cordobesa. Los exportadores de soja, maíz y lácteos de la región calculan sus ingresos en base a estos valores, mientras que las pymes importadoras de insumos para la cadena automotriz y de maquinaria agrícola ven encarecidos sus costos cuando el dólar se mueve al alza.

En los últimos meses, la cotización ha mostrado una relativa estabilidad, aunque con ajustes semanales que responden a la política cambiaria del Banco Central. Para los cordobeses que ahorran en dólares, estos valores sirven de referencia para decidir si dolarizar parte de sus ingresos o mantener pesos en plazos fijos que compiten con la inflación.

Vale recordar que el dólar oficial es el que se utiliza para la mayoría de las operaciones legales, mientras que otros tipos de cambio como el MEP, CCL o el dólar turista tienen sus propias lógicas y recargos impositivos. En Córdoba, las cuevas y las financieras del microcentro siguen siendo un termómetro informal de la demanda de divisas.

Los analistas coinciden en que el tipo de cambio seguirá siendo una variable clave para la economía provincial en los próximos meses, especialmente de cara a la cosecha gruesa 2026/2027 y el pago de deudas en moneda extranjera. Quienes necesiten operar con dólares este viernes pueden consultar las pantallas del Banco Nación en las sucursales de Colón, Vélez Sarsfield o las principales ciudades del interior como Río Cuarto y Villa María.

La recomendación habitual es siempre comparar cotizaciones en entidades oficiales y evitar operaciones informales que puedan implicar riesgos. En un contexto de inflación contenida pero aún presente, el dólar sigue siendo uno de los refugios más consultados por los cordobeses.