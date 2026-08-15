EE.UU. interviene para estabilizar el yen japonés y evitar una crisis financiera global

El Tesoro estadounidense actúa para contener la fuerte depreciación del yen, en medio de temores de contagio a los mercados internacionales. La movida busca evitar una repetición de episodios de inestabilidad que podrían afectar la economía mundial.

El Tesoro de Estados Unidos tomó medidas concretas para sostener al yen japonés ante su fuerte depreciación, en un contexto de alarma por posibles efectos en cadena sobre los mercados globales.

Según datos oficiales y reportes de operadores, la intervención busca estabilizar la paridad entre el dólar y el yen, que en las últimas semanas había alcanzado niveles que no se veían desde hace más de tres décadas. La preocupación central radica en que una caída descontrolada del yen podría generar presiones sobre otras monedas asiáticas y, eventualmente, sobre las plazas financieras de Europa y América Latina.

Hasta el momento, el Gobierno nipón había intentado contener la baja con intervenciones directas del Banco de Japón, pero la magnitud de la presión obligó a coordinar acciones con Washington. Fuentes del Tesoro estadounidense confirmaron que se activaron mecanismos de swap y compras en el mercado de divisas, aunque no trascendieron los montos exactos involucrados.

El fantasma de una nueva crisis financiera global revive recuerdos del colapso de 2008 y de las turbulencias de 2020. En este caso, la combinación de tasas de interés divergentes entre la Reserva Federal y el Banco de Japón, sumada a la salida de capitales de mercados emergentes, creó un escenario de alta volatilidad.

Desde Buenos Aires, analistas locales observan con atención el movimiento. Una depreciación descontrolada del yen suele traducirse en mayor costo de endeudamiento para países como la Argentina, que todavía cargan con pasivos en dólares y dependen de la liquidez internacional. Además, un yen débil encarece las importaciones de tecnología y autos para el mercado local.

El Ministerio de Economía japonés, en un comunicado escueto, agradeció la “coordinación internacional” sin brindar mayores detalles. Por su parte, voceros del Tesoro norteamericano indicaron que la prioridad es “preservar la estabilidad de los mercados financieros” y que seguirán monitoreando la evolución de la paridad.

La intervención ocurre en un momento delicado para la economía global. La inflación en Estados Unidos se mantiene por encima de la meta, mientras que Japón lucha por salir de décadas de deflación. Cualquier desequilibrio en el tipo de cambio puede alterar los flujos de inversión y el comercio mundial.

Economistas consultados coinciden en que, si bien la acción del Tesoro estadounidense logró una recuperación inmediata del yen, la sostenibilidad de esa estabilización dependerá de las próximas decisiones de política monetaria de ambos bancos centrales. Por ahora, los mercados respiran con mayor calma, pero el episodio deja en evidencia la fragilidad de los equilibrios cambiarios actuales.

Desde el punto de vista institucional, la movida refuerza la idea de que, ante riesgos sistémicos, los principales actores financieros del mundo siguen dispuestos a coordinar respuestas rápidas. Queda por ver si esta intervención será suficiente o si se necesitarán medidas más profundas en las próximas semanas.