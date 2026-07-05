Cristian U criticó fuerte el casting de Gran Hermano: “Me parece un horror”

El conductor y productor televisivo Cristian Urceley apuntó contra la nueva edición del reality de Telefe y cuestionó la selección de participantes. La fuerte frase generó repercusiones en el mundo del espectáculo.

El conductor y productor Cristian Urceley no tuvo filtros a la hora de opinar sobre la actual edición de Gran Hermano que se emite por Telefe. En una entrevista reciente, lanzó una crítica directa al casting del reality más visto del país: “Me parece un horror el casting que hicieron”.

Urceley, que tiene una larga trayectoria en la televisión argentina y conoce los entretelones de los formatos de encierro, fue más allá y cuestionó la calidad de los participantes elegidos para esta temporada. Según sus palabras, la selección priorizó perfiles que generan conflicto artificial en lugar de historias genuinas o personalidades con peso propio.

“Cuando vos armás un grupo sin criterio claro, lo que termina pasando es que el programa se vuelve previsible y aburrido”, sostuvo en diálogo con la prensa. El exconductor de realities como El Gran Show y formatos de competencia cree que el actual Gran Hermano perdió la esencia que lo hizo exitoso en sus primeras ediciones.

La frase de Cristian U generó inmediato revuelo en las redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron en que la temporada actual carece de los personajes icónicos que marcaron el reality en el pasado, otros defendieron la producción y recordaron que el programa sigue liderando ampliamente los ratings de la noche.

Desde la producción de Telefe, hasta el momento, no hubo respuesta oficial a los dichos de Urceley. El reality, que ya lleva varias semanas al aire, mantiene altos niveles de audiencia a pesar de las críticas que se multiplican desde distintos sectores del periodismo de espectáculos.

Cristian Urceley no es la primera figura que apunta contra el formato. En las últimas semanas, otros ex participantes y conductores también expresaron sus reparos sobre la falta de diversidad y la repetición de perfiles ya vistos en ediciones anteriores.

El conductor, que suele ser consultado como referente del género, cerró su análisis con una reflexión más amplia sobre la televisión argentina: “Hay que tener coraje para innovar. Repetir la misma fórmula una y otra vez termina desgastando tanto al público como al producto”.

La actual edición de Gran Hermano continúa emitiéndose de lunes a viernes con gala los domingos, y sigue siendo uno de los programas más comentados del momento a pesar de las voces críticas.