Liz Mata integró el jurado de la Reina Provincial de los Estudiantes 2026

La selvense Liz Mata, actual Embajadora Nacional del Zapallo, formó parte del jurado en la elección estudiantil realizada en el Teatro 25 de Mayo.

La ciudad de Santiago del Estero fue escenario de la Elección de la Reina Provincial de los Estudiantes 2026, un evento desarrollado en el Teatro 25 de Mayo. En esta gala, organizada por la Dirección General de la Juventud y la Jefatura de Gabinete de la Provincia, Constanza Lastra fue electa para representar a la provincia en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La comunidad de Selva se vio representada por Liz Mata, modelo y Embajadora Nacional del Zapallo, quien integró el jurado dictaminador tras una convocatoria de la agencia Look Model Group.

Sur Santiagueño informó los datos usados en esta nota. Revisión factual: 2026-09-20. Consultá también el hub de Servicios de Santiago del Estero.

Información vigente al 20 de septiembre de 2026.