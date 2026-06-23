Cómo sacar turno para el DNI en Argentina: guía completa y actualizada

Te explicamos paso a paso cómo sacar turno para el DNI en Argentina, qué documentos necesitás según tu caso y todos los trámites relacionados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Sacar turno para el DNI es uno de esos trámites que, aunque parezca simple, genera dudas constantes. Ya sea porque perdiste el documento, te lo robaron, lo renovás por primera vez o porque necesitás actualizar datos, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) tiene un sistema online que facilita el proceso. En esta guía te contamos todo lo que necesitás saber para evitar dar vueltas de más y llegar preparado a la oficina.

¿Por qué es necesario sacar turno?

Desde hace años el Renaper eliminó la atención sin turno previo en la mayoría de sus delegaciones. El sistema de citas online evita aglomeraciones y permite que cada persona tenga un horario asignado. Intentar ir sin turno suele terminar en que te deriven al sitio web o te pidan que reserves desde tu celular en la misma puerta.

Paso a paso: cómo sacar turno para el DNI

Entrá al sitio oficial del Renaper

El lugar correcto es www.argentina.gob.ar/renaper. Evitá sitios de terceros que cobran por gestionar el turno. Seleccioná "Turnos" o "Sacar turno"

En la sección de trámites vas a encontrar la opción "Turnos para DNI y Pasaporte". Hacé clic ahí. Elegí el tipo de trámite

Las opciones más comunes son: Primera inscripción (para recién nacidos o personas que nunca tuvieron DNI)

Renovación por vencimiento

Renovación por extravío, robo o deterioro

Rectificación de datos (cambio de domicilio, género, etc.)

Actualización de menores de 14 años Ingresá tus datos

Vas a necesitar número de DNI (o CUIL si es primera vez), fecha de nacimiento y un correo electrónico donde te enviarán la confirmación. Elegí provincia y delegación

El sistema te muestra las oficinas disponibles más cercanas. Podés elegir entre las oficinas del Renaper, los Centros de Documentación Rápida (CDR) o las delegaciones en municipios y shopping centers según tu provincia. Seleccioná día y horario

El calendario muestra los turnos disponibles en tiempo real. Elegí el que te quede más cómodo. Recordá que algunos trámites (como primera inscripción de menores) tienen menos disponibilidad. Confirmá y guardá el comprobante

Te llega un mail con el detalle del turno. Llevá el código QR o el número de reserva impreso o en el celular. Sin esto no te atienden.

Documentación que necesitás según el trámite

Para la primera inscripción (recién nacidos o primera vez):

Partida de nacimiento original y copia.

DNI de ambos padres (o de uno si el otro no puede asistir).

Si uno de los padres es extranjero, también el pasaporte o documento de identidad de origen.

En algunos casos piden libreta de familia o prueba de vínculo.

Para renovación de mayores de 18 años:

DNI anterior (aunque esté vencido). Si lo perdiste o te lo robaron, tenés que hacer primero la denuncia policial y llevar la constancia.

No hace falta llevar foto: te la toman en el momento.

Para menores de 14 años (actualización obligatoria):

DNI anterior del chico/a.

DNI de ambos padres o tutores.

Partida de nacimiento actualizada si hubo algún cambio en el vínculo.

Para cambio de domicilio:

DNI anterior.

Algún comprobante de domicilio a tu nombre (factura de luz, gas, ABL, alquiler con contrato certificado). Si vivís en casa de familia, una declaración jurada basta en muchos casos.

Para rectificación de género o datos sensibles:

Además de lo anterior, vas a necesitar la documentación específica que respalde el cambio (sentencia judicial, acta de nacimiento rectificada, etc.). En estos casos es recomendable consultar antes por teléfono a la delegación elegida.

Costos y formas de pago

Al momento de cerrar esta guía, el trámite de renovación de DNI tiene un arancel de $ 7.000 para la versión física y digital (precio sujeto a actualización). Los menores de 18 años y jubilados con haberes mínimos suelen tener exenciones o descuentos. Siempre verificá el monto exacto en el sitio oficial antes de ir. Se puede pagar con tarjeta de débito o crédito en la misma delegación.

Consejos prácticos para no perder tiempo

Sacá el turno con al menos 15 o 20 días de anticipación en las grandes ciudades. En el interior suele haber más disponibilidad.

Llevá todos los documentos en original y fotocopia. Muchas oficinas no tienen fotocopiadora.

Si vas con chicos, llevá algo para que se entretengan: los turnos pueden demorar más de lo esperado.

Chequeá el estado del trámite después de los 15 días hábiles en la misma web con el código que te dan al terminar el procedimiento.

Si necesitás el DNI urgente (por viaje, por ejemplo), preguntá por el trámite express o el pasaporte de emergencia. No todos los centros lo ofrecen.

¿Qué pasa si no puedo ir al turno?

Podés cancelarlo o reprogramarlo desde el mismo sistema con 48 horas de anticipación. Si no avisás y faltás, el sistema suele bloquearte por 15 días para sacar nuevo turno en esa misma delegación.

Preguntas frecuentes

¿Puedo sacar turno para otra persona?

Sí, siempre que tengas sus datos completos y autorización si es mayor de edad.

¿El DNI digital reemplaza al físico?

El DNI en tu celular (a través de la app Mi Argentina) tiene validez legal, pero muchas instituciones y países todavía piden la tarjeta plástica. Lo ideal es tener ambos.

¿Cuánto tarda en llegar el DNI nuevo?

En la mayoría de las provincias entre 10 y 20 días hábiles. Podés seguir el envío como si fuera un correo.

Sacar turno para el DNI no tiene por qué ser una odisea. Con esta guía y un poco de anticipación, el trámite se resuelve rápido y sin sorpresas. Guardala, porque seguro la vas a necesitar de nuevo.