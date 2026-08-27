Guía completa para consultar y pagar el impuesto inmobiliario en Córdoba en 2026

Todo lo que necesitás saber para verificar tu deuda, obtener la boleta y abonar el impuesto inmobiliario provincial de forma online o presencial, con los plazos y descuentos vigentes este año.

El impuesto inmobiliario sigue siendo una de las obligaciones fiscales más importantes para los cordobeses que poseen una propiedad. En un contexto donde las actualizaciones tarifarias y los incrementos en los servicios públicos presionan el bolsillo familiar, conocer exactamente cómo consultar y pagar este tributo de manera eficiente se volvió una herramienta clave para evitar recargos y aprovechar los beneficios disponibles.

A diferencia de años anteriores, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba profundizó en 2026 la digitalización del proceso. La gran mayoría de los contribuyentes ya no recibe la boleta física en su domicilio, lo que obliga a un manejo más activo por parte del propietario. Esta guía actualizada te explica paso a paso cómo manejarte con la plataforma oficial, qué datos necesitás tener a mano y cuáles son las opciones de pago que mejor se adaptan a tu situación.

Cómo consultar tu impuesto inmobiliario online

El primer paso siempre es entrar al sitio oficial de Rentas Córdoba. Una vez allí, buscá la sección “Consulta de deudas” o “Impuestos Inmobiliarios”. Vas a necesitar tu número de cuenta (el que figura en cualquier boleta anterior) o tu CUIT/CUIL. Si no lo tenés, podés recuperarlo ingresando el número de partida inmobiliaria que aparece en tu escritura o en el título de propiedad.

La plataforma te mostrará al instante todas las cuotas del año en curso, las que ya vencieron y las que están próximas. Además, vas a ver si tenés algún plan de pago vigente o deuda de ejercicios anteriores. Un detalle que muchos ignoran: desde 2026 la web permite descargar un PDF con la liquidación completa, incluyendo el detalle del cálculo (avalúo fiscal, alícuota aplicada y actualizaciones por inflación).

Si preferís evitar la computadora, podés consultar lo mismo desde la aplicación móvil “Rentas Córdoba”, disponible tanto para Android como para iOS. La app te notifica cuando se acerca una fecha de vencimiento y te permite guardar tu cuenta como favorita para consultas rápidas.

Formas de pago disponibles en 2026

Una vez que tenés la boleta, las opciones de pago se multiplicaron. La más usada sigue siendo el débito automático, que este año ofrece un descuento adicional del 10% si adherís antes del 31 de octubre. También podés pagar con tarjeta de crédito o débito a través de la misma web de Rentas, con Link Pagos o con Mercado Pago.

Para quienes prefieren el pago en efectivo, los puntos de pago autorizados incluyen las sucursales del Banco de Córdoba, Rapipago, Pago Fácil y las oficinas de Rentas en la capital y en las principales ciudades del interior como Río Cuarto, Villa María y San Francisco. Recordá que si pagás después de la fecha de vencimiento de cada cuota, se aplica un interés diario que se actualiza mensualmente según la tasa que fija la provincia.

Un cambio importante este año es la posibilidad de pagar todo el impuesto inmobiliario anual de una sola vez con un descuento de hasta el 20% si lo hacés antes del vencimiento de la primera cuota. Esta opción es especialmente conveniente para quienes recibieron un aumento salarial o tienen un remanente de aguinaldo.

Descuentos y regímenes especiales para cordobeses

Además del pago anual, existen beneficios para jubilados, pensionados y personas con discapacidad que acrediten sus ingresos. En estos casos, el descuento puede llegar al 50% siempre que la propiedad sea única y de ocupación permanente. Para tramitarlo tenés que ingresar a la misma plataforma con tu cuenta y adjuntar la documentación que te pide el sistema (certificado de ingresos, escritura y DNI).

En el interior provincial, varios municipios agregan beneficios propios. En Carlos Paz, por ejemplo, quienes estén al día con las tasas municipales acceden a un reintegro parcial del inmobiliario provincial. Vale la pena chequear en tu municipio si existe algún acuerdo similar.

Errores comunes que generan complicaciones

Uno de los problemas más frecuentes es no actualizar el domicilio fiscal. Si te mudaste y no lo informaste a Rentas, podés perder notificaciones importantes y terminar pagando recargos innecesarios. Otro error habitual es pagar solo una parte de la boleta: el sistema no acepta pagos parciales salvo que hayas adherido a un plan de facilidades.

También es importante verificar el avalúo fiscal de tu propiedad. Si creés que está desactualizado o es excesivo respecto al valor de mercado, podés iniciar un reclamo administrativo directamente desde la web. En 2026 los tiempos de respuesta se acortaron a un promedio de 45 días hábiles.

Consejos prácticos para organizar tus pagos

Lo ideal es agendar las fechas de vencimiento en tu celular apenas se publican (generalmente a principios de cada bimestre). Usá la opción de débito automático si tu cuenta corriente o tarjeta te permite programarlo con comodidad. Si sos de los que prefiere pagar todo junto, anotá en tu calendario la fecha límite para acceder al descuento por pago anual.

Guardá siempre el comprobante de pago en formato digital. Aunque parezca obvio, muchos contribuyentes pierden el archivo y luego tienen que solicitar un duplicado que, aunque es gratis, demora varios días.

Por último, recordá que el impuesto inmobiliario no es solo una obligación: es también una forma de contribuir al mantenimiento de rutas, escuelas y servicios públicos que usamos todos los días en la provincia. Entender cómo funciona el sistema te permite cumplir de la mejor manera y evitar sorpresas que afecten tu economía familiar.

Mantenerte al día con este tributo te da tranquilidad y, sobre todo, te evita tener que lidiar con deudas que crecen mes a mes. Con las herramientas digitales que hoy ofrece Rentas, consultar y pagar tu impuesto inmobiliario en Córdoba es más sencillo que nunca, siempre que sepas dónde buscar y qué pasos seguir.