Apuestas deportivas en Argentina: qué se juega y qué tendencias marcan 2026

El crecimiento de las apuestas online en el país tiene a 1Win como uno de los referentes. Fútbol, tenis y eSports lideran las preferencias de los usuarios argentinos.

El mercado de las apuestas deportivas en Argentina no para de crecer. Con la regulación provincial y nacional avanzando a diferentes ritmos, miles de usuarios se volcaron a plataformas online que ofrecen cuotas competitivas y variedad de mercados. Entre ellas, 1Win se posiciona como una de las más consultadas por apostadores locales, especialmente por su interfaz amigable y el abanico de disciplinas disponibles.

Según datos de la industria, el fútbol sigue siendo el rey indiscutido. La Liga Profesional, la Copa Libertadores y los partidos de la Selección nacional concentran el grueso de las apuestas. En 1Win, los encuentros de la Premier League inglesa y la Champions también generan gran movimiento, con mercados que van más allá del resultado final: goles, corners, tarjetas y hasta jugadores destacados.

El tenis ocupa un sólido segundo lugar. La popularidad de jugadores como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o los argentinos que compiten en torneos ATP hace que los Grand Slams y los Masters 1000 sean momentos pico de actividad. En la plataforma, se pueden encontrar apuestas en vivo durante cada set, algo que atrae a quienes siguen los partidos en tiempo real.

Los eSports ganan terreno con fuerza entre los más jóvenes. League of Legends, Counter-Strike y Dota 2 son los títulos que más apuestas generan en 1Win. Torneos internacionales como The International o la LCK coreana mueven volúmenes importantes, y las cuotas suelen ser más generosas que en deportes tradicionales.

El básquet también tiene su público, sobre todo con la NBA. Los playoffs y las finales atraen a apostadores que combinan estadísticas de jugadores con resultados de partidos. En menor medida, pero con crecimiento sostenido, aparecen el voleibol, el boxeo y las carreras de Fórmula 1.

Desde el punto de vista de las tendencias, las apuestas en vivo (live betting) dominan el panorama. La posibilidad de apostar mientras se desarrolla el evento multiplica la adrenalina y exige al usuario seguir el partido con atención. Otra tendencia fuerte es el uso de combinadas: mezclar varios eventos en una misma boleta para aumentar el potencial retorno, aunque también el riesgo.

En 1Win, los usuarios argentinos valoran especialmente las promociones de bienvenida, las recargas con medios locales y la atención en español. La plataforma permite apostar en pesos argentinos, lo que evita complicaciones con el tipo de cambio. Además, ofrece estadísticas actualizadas y transmisiones en algunos casos, herramientas útiles para quien apuesta con información.

Sin embargo, no todo es positivo. Organismos como la Asociación de Lucha contra el Ciberfraude y distintas asociaciones de protección al jugador advierten sobre los riesgos de la ludopatía. Desde Última Hora Diario recordamos que las apuestas deben ser una actividad de entretenimiento responsable, con límites claros de tiempo y dinero.

El futuro del sector parece ligado a una mayor regulación federal que unifique criterios y brinde mayor seguridad tanto a operadores como a usuarios. Mientras tanto, el crecimiento continúa y el fútbol, el tenis y los eSports seguirán liderando las preferencias de los argentinos que apuestan de forma online.