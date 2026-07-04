A qué hora es la gala de Gran Hermano Generación Dorada hoy por Telefe

La gala de este domingo de Gran Hermano Generación Dorada se emite a partir de las 21:30 por Telefe. En la emisión de hoy se espera la nominación de los participantes y posibles eliminaciones o sorpresas en la casa más famosa del país.

La gala dominical de Gran Hermano Generación Dorada se emitirá esta noche a partir de las 21:30 por la pantalla de Telefe. Como es habitual, el programa conducido por Santiago del Moro promete ser uno de los puntos más altos de rating del fin de semana.

Según confirmó la producción, en la gala de hoy se llevará a cabo la tradicional ronda de nominaciones, donde los participantes deberán elegir a sus compañeros para poner en riesgo su permanencia en la casa. Además, se esperan definiciones sobre posibles salvaciones, candidaturas a la placa y algún que otro anuncio sorpresa que suele generar revuelo entre los seguidores del reality.

La edición “Generación Dorada” mantiene en vilo a la audiencia con un mix de participantes de diferentes ediciones históricas del programa. Las tensiones acumuladas durante la semana, sumadas a las estrategias de juego y los roces inevitables, suelen explotar en la gala dominical, que se extiende habitualmente hasta pasada la medianoche.

Telefe aún no dio detalles oficiales sobre posibles eliminaciones directas para esta emisión, pero en las últimas galas se vio que la salida de un participante puede ocurrir en cualquier momento si la producción lo decide. El público, como siempre, tendrá un rol clave a través de la votación por la app y el sitio oficial del programa.

Para quienes no puedan verlo en vivo, la gala también estará disponible minutos después en la plataforma de streaming Paramount+ y en el canal oficial de YouTube de Telefe, donde suelen subir resúmenes y momentos destacados.

¿Qué se espera esta noche?

Definición de la placa de nominados.

Posible salvación de algún participante por parte de la producción.

Discusiones y confesiones que se vienen cocinando durante la semana.

El clásico análisis de Santiago del Moro sobre el juego y las emociones de los jugadores.

El reality sigue siendo uno de los contenidos más comentados en redes sociales, con picos de tendencia en Twitter y TikTok cada vez que se enciende la luz roja de la gala. Los seguidores ya anticipan que esta noche podría haber movimientos importantes en el tablero de juego.

Recordá que el horario puede sufrir leves modificaciones de último momento por cuestiones de programación, por lo que lo más recomendable es sintonizar Telefe unos minutos antes de las 21:30.