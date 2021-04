Video: Vivir en una vivienda construida por el Ministerio de Desarrollo

La familia Rinaladi del barrio la Católica padecen una lamentable situación cada vez que llueve en la Ciudad Capital, ya que su vivienda construida por el Ministerio de Desarrollo, sufre las inclemencias del tiempo por la gran cantidad de filtraciones que tiene.

Según manifiesta la propietaria del inmueble, cada vez que caen las precipitaciones, también llueve adentro de la casa “Desde que me dijeron que la podía habitar ya me instalé, pero cada vez que llueve me lo gotea toda la casa. Desde hace dos años que vivo así”.

“ La base de mi casa no tiene el encadenado, está levantada encima de la basura, la chapad con el machimbre están atados con alambre, las chapas del techo están suelta, está muy deteriorada la casa” concluye.

Mira el vídeo aquí: