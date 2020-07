Tribuna Docente: “No podemos volver a las clases con un protocolo que atenta contra la vida»

Tribuna Docente expresó su descontento con una presunta vuelta a clases para el mes de agosto, ya que según expresan a través de un comunicado, el protocolo atentaría contra la vida de cualquier docente.

Según manifiestan: “A los docentes santiagueños, auxiliares, padres, alumnos, llamamos a pronunciarse contra el protocolo del sálvese quien pueda que propone tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional”.

“Desde Tribuna Docente (T), expresamos nuestra voluntad de preservar y resguardar ante todo la salud y la vida de todos nosotros y de la sociedad en general, planteando que no están dadas las condiciones para volver a las escuelas. Ni el protocolo marco elaborado por el Ministerio de Educación y de Salud de la Nación, ni cualquier otro protocolo provincial aseguran el no contagio de virus y su no diseminación. Ante el aumento de contagio y la expansión del virus a provincias más cercanas, es necesario con más razón resguardar la vida de todos y no exponerlas” señalan.

En este sentido ante un posible caso de coronavirus, hacen responsable al estado provincial: “Desde ya responsabilizamos al gobierno provincial y al ministerio de educación, ante cualquier caso de contagio en una escuela pública”