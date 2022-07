Rodríguez Larreta:»Hoy somos un país unitario, responsabilidad del Kirchnerismo, al que apoya el gobernador Zamora’

Durante la tarde de este viernes, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo en el acto de lanzamiento de la campaña de los candidatos de Juntos por el Cambio, Natalia Neme para Intendente de la ciudad Capital y Facundo Pérez Carletti, encabezando la lista de concejales.

Te dejamos algunas de las frases más relevantes de Larreta en el acto que tuvo lugar en el hotel Centro:

“Hay obras de infraestructura que las tiene que poder hacer la provincia, no puede ser que tenga que estar pidiendo al gobierno nacional, porque después los aprietan para que voten en el congreso, eso no es autonomía, eso no es federalismo, eso lo tenemos que cambiar”.

“Hoy somos un país unitario, responsabilidad del Kirchnerismo, al que apoya el gobernador Zamora. Se quejan que no hay federalismo, ellos son los que lo hicieron, apoyados por la mayoría de los gobernadores”.

“Esta actitud es la que tenemos que poner para ganar las elecciones, ahora, las municipales. No me vengan más con eso que es muy difícil, que ganan siempre los mismos. Basta de eso, tenemos que ganar”.

“Lo que es igual en todas las provincias, es la vocación de cambio, la decisión política, la planificación, los cambios se hacen a largo plazo, con un método con un plan. Este gobierno de jacta de no tener un plan, no sabemos que van a hacer mañana en la mañana”.