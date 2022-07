Rodríguez Larreta en Santiago: “Vengo a apoyar a nuestro equipo, y a escuchar a los santigueños»

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se encuentra en esta ciudad Capital, y ha hablado de las bondades ganaderas y de turismo entre otras, que Santiago del Estero podría potenciar con un proyecto de país más federal.

En declaraciones a radio Panorama, Larreta afirmaba que «se necesita un gobierno de coalición pero no con todos. Yo no podría con el Kirchnerismo, tengo un proyecto de país federal y ellos crearon un país unitario, no podría compartir una coalición con ellos».

Acompañando a Rodríguez Larreta estuvieron Natalia Neme, la candidata a Intendente de este ciudad Capital y Facundo Pérez Carletti que encabeza la lista de concejales de Juntos por el Cambio, quienes se expresaron sobre los problemas en la falta de gestión y la ausencia del municipio en muchos barrios.

«Nadie conoce el barrio mejor que los vecinos y queremos un municipio presente», afirmaba Pérez Carletti, quien está constantemente interirizándoze de la problemática de cada barrio de la ciudad, pero poder ayudar desde su lugar.

Rodríguez Larreta también se tomo un tiempo para hablar de manera distendida sobre la trunca llegada del Chapa Retegui a Rosario Central junto a Carlos Tévez: «Retegui es importantísimo para la ciudad de Buenos Aires y esta trabajando con muchas ganas y es muy necesario para los proyectos que tenemos en esa área«, afirmaba el jefe de gobierno.