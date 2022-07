A pesar de tener un problema en un ojo era obligada a asistir a las reuniones políticas.

Una lamentable situación se encuentra padeciendo una ex empleada municipal de la ciudad de Frías ya que a pesar de tener un problema de salud en el ojo, era obligada a realizar caminatas para apoyar al candidato oficialista Aníbal Padula.

El diez de noviembre del 2021, Fátima Pérez, empleada con contrato de locación en el área de tránsito municipal de la ciudad de Frías, contrajo un virus en su ojo derecho, el cual fue tratado en el Hospital Oftalmológico de Ciudad Capital. Lamentablemente, en enero del corriente año, el virus se agravó provocando ulceras.

“Yo pagó mis consultas como toda la medicación que me recetan, no tengo obra social, a causa del virus se me generó una cicatriz que me provoca nubosidad e irritación” señala la joven damnificada.

A pesar de tener este inconveniente era obligada a asistir a las caminatas políticas: “Durante toda esta gestión fuimos obligados a ir a todo tipo de eventos políticos que se realizaban, siempre nos decían que nos hagamos ver para que nos tengan en cuenta a la hora de pedir mejoras o bien para que no nos corran”.

“ Mi pareja milita en otro espacio político contrario al actual intendente, es por este motivo que empezaron a perseguirme”. El día 27 de junio de este mes la joven afectada fue obligada a realizar tareas en la calle sin si quiera consultar como continuaba su problema en el ojo.

Está lamentable situación provocó que Fátima Pérez decida renunciar a su puesto en tránsito municipal. “Al no recibir ningún tipo de respuestas ni mucho menos ayuda, decidí renunciar. Les informo que un ojo no vale 6000 miserables pesos” concluye el descargo la jóven.