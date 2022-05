Reveladores detalles de una periodista sobre el caso Marito Salto

La periodista oriunda de Quimilí, Patricia Britos, declaró en el día de ayer en la causa por Marito Salto; La indagatoria tuvo una duración de más de dos horas y brindó detalles poco conocidos para la causa.

En este sentido, la directora de Fm Britos de la ciudad de Quimilí, diálogo con Última Hora Díario y habló sobre lo dicho en la indagatoria: “Me comenzaron preguntando sobre Miguel Jiménez, y posteriormente sobre los demás imputados, sobre si los conocía o que podía decir de ellos”.

“Me preguntaron, además si yo tuve contacto con los investigadores de la causa, les dije que si. Tanto los que estuvieron colaborando con el doctor Moreno, cómo los investigadores que estuvieron colaborando con la doctora Falco llegaron a mi domicilio”.

“Yo tenía contacto no únicamente por ser periodista, sino porque la gente ya no confiaba en quienes están llevaron a cabo la investigación, no confiaban en el personal policial, entonces todos los testimonios venían a la radio” comentaba Britos.

“Cada vez que recibía información le comentaba a Marta Salto (tía del menor) ella a su vez me pedía que le envié a Orieta quien era uno de los investigadores que llevaba adelante el caso”.

“Toda la gente venía a mi radio porque desconfiaba de la policía. Aparte, los primeros detenidos de la causa, un señor chaqueño, fue golpeado de manera brutal, los torturaban y a los dos o tres días los liberaban porque no tenían nada en contra de esa gente«. Señala Britos

“Desde mi punto de vista creo que se pueden divisar muchas irregularidades en este juicio, cómo es posible que un testigo que vaya a prestar declaración y denuncie ante el tribunal que a sido amenazado de muerte por un policía para que cambie su declaración, lo lleven detenido. En lugar de investigar el delito que está presentando el testigo, NO, LO LLEVAN PRESO”

“Esta causa, lo sabe todo Quimilí, todo Santiago del Estero, viene mal parida desde el inicio, desde que comenzaron a buscar a Marito. En Quimilí, no creen en todo el show que montaron, de todo ese circo cuando se hacían el allanamiento con los perros, vengan y pregunten en Quimilí si creen en todo esto de los papelitos, del demonio y todas esas cosas y la gente se te ríe”.

“Por otro lado, me preguntaron si era yo quien pasaba las audiencias al aire a través de mi radio, yo contesté que sí, con la intención de acompañar la petición de la familia Salto y la de los imputados que solicitaban que el juicio sea público. El juez me contestó que el tribunal había decidido que las audiencias no sean públicas, que no me prohibían como medio pasarlas pero que el tribunal decidió que no sean públicas”.

Por otro lado, Britos habló sobre la hipótesis planteada en su momento y el vínculo del crimen con el narcotráfico: “Cuando a nosotros a través de la radio planteamos la hipótesis de la vinculación con el narcotráfico y al gobierno de la provincia, no es porque a mi se me ocurría decir eso, es porque un familiar de Marito lo dijo cuando yo empecé a dar a conocer esta situación, este familiar ya negaba todo”. Concluye Britos.