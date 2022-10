Pérez Carletti se reunió con dirigentes de Nueva Esperanza y Pozo Hondo

Durante la jornada del jueves, el concejal de Juntos por el Cambio, Facundo Pérez Carletti, visitó la localidad de Nueva Esperanza.

En el lugar, y acompañado por el diputado Gabriel Santillán, mantuvo una reunión de trabajo con los dirigentes Silvia Sánchez, Marcela Luna, Ramón Sayago y Daniel Méndez.

Durante la misma delinearon pautas y trabajos de cara a la que queda del año y lo que se viene en 2023 con elecciones presidenciales en las mira.

“En cada punto de la provincia, cada vez son más los santiagueños que esperan un cambio”, sentenciaba Pérez Carletti.

Más tarde, Pérez Carletti y Santillán se trasladaron hacia Pozo Hondo para reunirse con Walter Calvente, gran referente del lugar y otros dirigentes.

“En la Ciudad de Pozo Hondo, la falta de agua es uno de los problemas que afecta a todos los vecinos. Walter es mecánico y es conocido por haberse puesto al hombro, junto con otros vecinos, esta lucha”, expreso Pérez Carletti en sus redes sociales.

Además agregó que: “Lamentablemente el Gobierno no los escucha ni trabaja en una solución que lleva años de espera. Me comenta que no va a parar hasta lograr agua potable, constante y suficiente para su comunidad. ¡Gracias Walter por la invitación y por inspirarme! ¡No bajemos los brazos!.