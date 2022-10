Elisa Carrió: “vos no podes entrar a Santiago del Estero porque está cerrada”

En el programa de Nicolás Wiñazki llamado “W, ver y rever” que se transmite por la señal TN, la ex diputada nacional, Elisa Carrió, habló sobre los sicarios y como trabajan dentro de las distintas regiones del país y apunto contra Santiago del Estero y Formosa, “vos no podes entrar a Santiago del Estero ni Formosa” lanzó la líder de la Coalición Cívica.

“En el norte hay muchas muertes” remarca Carrió y continúa: “ no hay conciencia social en determinados sectores, medios, no hay conciencia de la situación de violencia y sicariato que vivimos; vos no podés entrar a Santiago del Estero está cerrada, no podés entrar a Formosa porque está cerrada”.

Mira el vídeo aquí: