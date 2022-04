Pérez Carletti: «Nos han metido en la cabeza la resignación de que nada cambiará, pero va a cambiar

Con un importante marco de gente, el PRO Santiago del Estero pudo llevar adelante su primer Encuentro Provincial y contar con la presencia de importantes dirigentes nacionales para dar su apoyo a Facundo Pérez Carletti y toda la dirigencia local.

Omar De Marchi, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y diputado nacional por la provincia de Mendoza, llegó acompañado de Álvaro Martínez, diputado nacional y presidente del PRO Mendoza, y Julio Sahad, presidente del PRO en La Rioja.

También se pudieron ver y escuchar los mensajes de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Guillermo Dietrich, Rogelio Frigerio y Diego Santilli, para estar presentes en la reunión y mostrar las expectativas que tienen puestas en Santiago del Estero.

Tras una breve introducción de Sahad y Martínez, llegó el turno del esperado discurso de Omar De Marchi: «No es fácil en una provincia complicada como Santiago del Estero tener esta presencia, lo que es ya un verdadero logro. Agradezco a Facundo, un líder, muy respetado por la dirigencia del PRO nacional, y un nombre que surge en cada reunión del comité nacional del PRO que me toca integrar».

«El PRO nació hace más o menos 20 años en Buenos Aires y hoy es un partido nacional, y hemos llegado a la política argentina para gobernar, no nos contienen otras alternativas, no estamos contentos cuando se dice salimos segundo cerquita, no sirve, por que la vida de las personas se las transforma desde las posiciones ejecutivas, quienes transforman la vida de los países son los presidentes y sus equipos, en las provincias, los gobernadores y sus equipos y en los municipios, los intendentes y sus equipos, lo demás sirve para transitar en camino de la construcción, pero no nos podemos contentar con hacer buenas elecciones, nosotros tenemos que gobernar Santiago del Estero en muy poco tiempo, ese es el desafío, no sirve otro», afirmaba el legislador mendocino.

«Hay que creérnosla que el PRO es el vehículo para ese objetivo, en buena relación con nuestros primos hermanos, los radicales, para hacer más fuerte a Juntos por el Cambio, pero la mejor forma de ayudar a este frente es que el PRO sea un partido fuerte y para eso necesitamos ser muchos, y claro no es fácil se muchos en una provincia como Santiago del estero que se banco 50 años de Juárez y ya vamos 20 años de Zamora, una provincia que en los últimos 70 años ha sido gobernada solo por dos familias y eso no es bueno. Y no voy a juzgar si Zamora es bueno o es malo, lo que voy a decir es que cuando se confunde lo público con lo privado, la cosas no es buena. Las provincias que se desarrollan de esta manera, no se desarrollan, y los número de Santiago del Estero son muy malos, Santiago es una de las provincias más pobres de Argentina y lo digo con dolor porque somos todos argentinos, hermanos, compatriotas. ¿Cómo puede ser que el 50% de una provincia no tenga agua?. Escandalosos los números desde la educación, solo 5 de cada 100 chicos en Santiago terminan la secundaria entendiendo los contenidos que han visto. Ochenta mil planes sociales tiene Santiago del Estero, el 8% de la población, eso es condenar a la falta de expectativa a la comunidad. La aventura no es destronar a los Zamora, sería muy pequeño el objetivo, si hay que sacarlos corriendo a estos que se aprovechan del estado para someter al pueblo a la pobreza, pero el desafío es mucho más, el desafío es armar equipos para saber que vamos a hacer nosotros cuando seamos gobierno», sentenció De Marchi para cerrar su alocución.

El acto lo cerró el presidente del PRO local, Facundo Pérez Carletti: «Me preguntaba porque en Santiago no está costando tanto, cuántos años ya sin representación en el congreso de la Nación en el senado, todo los intendentes son del mismo espacio político, y la principal razón es que nos han metido en la cabeza la resignación de que en Santiago nada va a cambiar sin importar quien gane en la Nación y el santiagueño ha comprado la resignación. Pero desde el año pasado venimos viendo en cada recorrida por los barrios que hay miles de santiagueños que quieren algo distinto y los mismo pasa en el interior y poco a poco crece el ruido de que algo está por cambiar que algo puede cambiar», comenzó diciendo el legislador local.

«El año pasado hubo más de 80 mil personas que votaron para que hay un cambio en la provincia y ahora tenemos que trabajar para que hay un cambio en la provincia y en Argentina. Hay que producir cambios estructurales rápido por que no hay tiempos. Hay mucha gente que quisiera estar en este encuentro y no puede hacerlo pero lo sigue por las redes sociales, porque lo difícil que es estar en esta provincia y depende de su trabajo y de su plan social pero quisiera tener otras oportunidades. No tenemos que ser una oposición que critica, ni somo esa oposición que aparece tres semanas antes de las elecciones, tenemos que contarle al vecino porque es necesario un cambio en la ciudad, tenemos que convencer a la gente no agredirla», explicaba a su gente.

«Tengo muchas esperanzas de que con este equipos poder dar la pelea en las elecciones que se vienen. El santiagueño no se come el maquillaje de las grandes obras y no tiene salud pública y el verso que Santiago es un provincia pobre y sin recursos. Santiago es hoy la provincia que más dinero tiene guardado, mientras que en los barrios la gente no tiene lo más básico. Todo el PRO está convencido de que en Santiago del Estero hay dar la pelea y las cosas van a cambiar», fue el enérgico cierre del acto por parte de Pérez Carletti.