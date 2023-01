El agua como negocio

La falta de agua en la provincia y el no accionar de las autoridades para resolver este viejo anhelo es moneda corriente en Santiago del Estero, lamentablemente, muchos ven en esta necesidad un negocio con el agravante de que está “viveza” es apañada por el poder político.

Los parajes San José, Los totora y Los Peralta (Departamento Atamisqui) están siendo fuertemente golpeados por la sequía, la falta de lluvia hizo mermar el cause del rio dulce y ocasiona la escasez de agua en la zona, es por este motivo que los lugareños solicitan a las autoridades el inmediato abastecimiento de agua, sin embargo el derecho al acceso al agua se transformó en negocio.

“Para solicitar el agua potable, se tiene que cumplir con varios requisitos como: domicilio en el lugar solicitante y se tiene que abonar $ 1500” señala una pobladora y agrega: “el pedido se puede realizar nuevamente cada 15 días (lo cual no se cumple, por que siempre tiene el camión en arreglo y el municipio de Villa Atamisqui sólo cuenta con 2 camiones, el camión sólo puede llevar 3000 litros para esa zona , tiene que estar registrado en la lista de pedido 2 familias ),

Y continúa: “solamente se pueden anotar un integrante por familia y la cantidad es de 1500litros, por lo cual esa cantidad no es suficiente para un hogar y ser fraccionado para el uso cotidiano como, cocinar, mantener la higiene del hogar y la higiene personal a su vez, mantener a los animales que son su principal fuente de ingreso. Teniendo en cuanta las altas temperaturas no pueden correr el riesgo de perder animales, poner en riesgo su salud por la deshidratación”

La inminente pregunta es que el porque deben abonar esa cifra: “supuestamente son para gastos de la cooperativa ya que la municipalidad no se está haciendo cargo llevar el agua y si no llegamos a pagar no tenemos agua”.

Esta situación se agrava por la falta de recursos económicos y el estado en el que se encuentra el agua que “compran”: “Muchas veces el agua que nos mandan no es para consumo, sin embargo no nos queda otra y tenemos que consumirla igual” concluye