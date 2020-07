Pampita contó su truco para controlar el peso en cuarentena: “Una vez por semana, ponerte el jean”

Pampita Online regresó a la pantalla después de tres meses y su conductora mantiene las secciones aunque los entrevistados salen directamente desde sus casas. En su segunda emisión, Mica Viciconte mostró cómo pasa la cuarentena con Fabián Cubero y explicó que ganó algo de peso por todo lo que el exfutbolista le cocina.

«A mí me gusta comer, soy medio desesperada. Me pasó que pedí ropa deportiva para entrenar por Zoom con mi hermana que es profesora de gimnasia y me quedó toda chica. Yo soy talle M y es ropa deportiva que cede: es más grave. Ahí dije ‘basta Micaela, empezá a mover el tutu’ y empecé a entrenar», explicó la entrevistada.

Ahí, Pampita aprovechó para brindar un tip a sus televidentes. «Hay que hacer el desafío del jean: una vez por semana, ponerte el jean. Con eso vas midiendo», dijo la conductora, aunque no le bastó a Mica. «Yo uso tiro alto, y el más elastizado. ¡Basta! Mucha depresión», acotó Viciconte.