Nicole Neumann, enojada por las restricciones para padres separados: “¿Qué hacés si un chico pide a los gritos volver con su madre?

A cuenta de la curva ascendente de contagios de Covid-19, desde el 1° y hasta el 17 de julio regirá en la región del AMBA y en otros puntos del país una nueva fase, mucho más endurecida, del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que lleva ya más de cien días.

Sobre este tema estaba hablando Sandra Borghi en Nosotros a la mañana, y cuando empezó a explicar cómo funcionarán los nuevos permisos de circulación de 24 horas que regirán durante este período, Nicole Neumann expresó una preocupación que la toca especialmente, al ser mamá separada.

Sucede que estos permisos para salir a la calle que el nuevo decreto establece, solo pueden solicitarse dos veces por semana y caducan al día.

“Hay que elegir bien los días para ir a buscar a los chicos y el día anterior, sacar el permiso, que dura, sí o sí, 24 horas”, aclaró la periodista.

En este punto saltó Nicole, y dijo enojada: “Eso me parece medio border, porque puede haber criaturas que tengan dos, cuatro años, y a la noche decidan ir con su mamá, por ejemplo. ¿Qué hacés ahí? ¿Tenés al chico atado 24 horas? ¿Sufriendo y pidiendo a los gritos que quiere volver con su madre?”.

Luego, la modelo cuestionó el parate de los abogados para “cosas normales que hay que resolver en la diaria”, más allá de las situaciones graves y extraordinarias

No puede ser que los abogados no trabajen, porque pueden presentar escritos en línea o por mail: no hace falta que estén todos juntos en Tribunales”, apuntó Neumann.