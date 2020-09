Oscar Mediavilla se enojó con Patricia Sosa, tras revelar que le ofrecieron un millón de dólares para ser vicepresidenta: «¿Para qué contar eso?»

Sorprendentemente, Patricia Sosa reveló que uno de los hermanos Rodríguez Saá le habría ofrecido un millón y medio de dólares para ser candidata a vicepresidenta en 2015. Ella rechazó la oferta y, cinco años después, contó públicamente el ofrecimiento.

¿Cómo reaccionó Oscar Mediavilla? Apuntó contra su pareja por haber expuesto ante los medios masivos de comunicación la oferta que le hizo el político. De hecho, en diálogo con Pampita Online, el jurado del Cantando 2020 (eltrece) reveló que tuvo una fuerte charla con su novia por este tema.

«Me enojé bastante con Patricia porque me parece que no hacía falta hacer ese comentario. Cuando llegó, le pregunté: ‘¿Para qué comentás eso?’. A Patricia le interesa más la acción, no la política. Igual… era una anécdota que no valía la pena contar. Hay cosas que uno no debería contar», sentenció el jurado, tras haber reconocido que su pareja «daba muy bien en las encuestas».