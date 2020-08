¿Otro caso de negligencia policial?

Una vez más, en nuestra provincia se pone en tela de juicio el accionar de las fuerzas de seguridad, en esta oportunidad la madre del joven Franco Isorni (24), Patricia Isorni (44) habló con Última Hora Diario, y acusó a la policía de un mal accionar en contra de su hijo.

El pasado miércoles, Franco, volvía del barrio siglo XXI pasadas las 01:00 a.m , y por causas que se tratan de establecer, el joven habría derrapado y chocado contra el guarda raid en inmediaciones de avenida Solis y Lugones ocasionado graves heridas las cuales lo llevaron a su deceso. Está fue la explicación que le dieron a la madre las fuerzas de seguridad, sin embargo, dicho relato genera más dudas que certezas.

“Yo saque fotos al guarda raid y no hay sangre, el charco de sangre está en medio de la calle” expresa con profundo dolor a la madre, “ Yo no he visto el accidente pero escuche disparos” señala un vecino.

“No iba a ser la primera vez que lo detengan en cuarentena, él inmediatamente entregaba la moto, pero le venían disparando por eso no pudo detenerse en esta oportunidad” expresa la madre.

“Un día y medio después criminalística fue a hacer la planimetría, en cualquier caso tiene que venir al instante criminalística, la policía y se cierra la calle” y agrega: “ luego del accidente una testigo me dijo que la policía lo pateaba para ver si estaba vivo. La ambulancia no llegó nunca” sentencia Patricia.

El relato de la policía empieza a tomar menos fuerza cuando una tía del joven consta que en la seccional número 45 se encontraban en perfecto estado los dos casos que usaba Franco. “En la morgue no me dejaron verle la cara, solo lo vi de costado, no tenía ningún raspón, nunca le hicieron una autopsia”.

“El no chocó con nada” sentencia, además, fuentes revelan que las cámaras de seguridad donde ocurrió el accidente habrían sido borradas entre las 01:00 a 01:50 a.m lapso de tiempo donde se efectuó el deceso.

“Estoy muerta en vida, lloraba lágrimas blancas, pero lo que si puedo asegurar es que no voy a dejar de descansar para que este caso se esclarezca y los culpables paguen” concluye Patricia Isorni con profundo dolor.