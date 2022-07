Noralí Sosa presentó «Proyectos e Ideas para la Gestión Política de la ciudad de La Banda»

Norali Sosa , referente del partido Libertario de Santiago del Estero y candidata a la intendencia de la ciudad de La Banda dio a conocer distintos puntos de lo que presentó como «Proyectos e Ideas para la Gestión Política de la ciudad de La Banda».

Infraestructura

Para poder lograr los recursos que permita desarrollar la ciudad , Sosa destacó un tema fundamental entre los objetivos de gobierno : «La Banda no tiene que pedir ninguna reparación histórica tal como lo presentó públicamente la ocasional autoridad municipal , todo lo contrario, lo que debemos hacer es sentarnos a dialogar de manera clara y franca con el Señor Gobernador para saber de que modo la provincia dará cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema en el juicio por la coparticipación. Lo digo con todas las letras. Nunca vamos a cansarnos de buscar el dialogo, porque los bandeños hace mas de 28 años que sufrimos la postración , precisamente , por no saber manejar los tiempos y anteponer intereses personales por sobre lo que necesitan nuestros vecinos».

En ese sentido destacó :»Ya estamos trabajando junto a los equipos técnicos de diferentes áreas, todos ellos bandeños nacidos en esta bendita tierra, los distintos proyectos que vamos a presentar y entre ellos se contempla los planes de acceso nacional para lograr el servicio de cloacas para aquellos barrios que son la mayoría , que hoy no lo tienen y desde allí pasar al arreglo y mejora de las calles. Es inconcebible como hoy, las autoridades pueden anunciar en el apuro de conseguir votos, mas asfalto cuando al frente o al fondo de las casas hay pozos ciegos por falta de cloacas. A quien se le ocurre semejante barbaridad.

Nosotros vamos avanzar en un plan a conciencia e integral sobre el particular que contempla también el alumbrado público, la limpieza y desmalezamiento de todos los espacios en desuso de la ciudad«, destacó.

Mas adelante y al ahondar en materia de infraestructura destacó : » otra de nuestras ideas es la recuperación total del polideportivo Dorrego, la reubicación de la cooperativa algodonera ubicada en avenida 25 de Mayo y la realización es ese importante predio de un un polideportivo o un centro de recreación y educación (que se sumará a la Dirección de Deportes) para beneficio de los barrios aledaños (Los Lagos, 25 de Mayo, Las Moras, Procrear, Rincón, Paraíso, Villa Juana).

Con el paso del tiempo y los escasos trabajos realizados en el Polideportivo del barrio Misky Mayu es preciso acondicionarlo y refaccionarlo para ponerlo a disposición inmediata de los vecinos» destacó

Area Prioritaria Salud

La dirigente de la ciudad de La Banda, consideró de valor las negociaciones enre las autoridades :»Es de vital importancia sentarse en una mesa de dialogo con las autoridades del Gobierno de la Provincia para lograr la recuperación del viejo hospital de niños ubicado en avenida Besares y San Carlos en la idea de un comodato para el futuro Hospital Municipal. Muchos nos preguntan como pueden hacer si no tienen presupuesto.

A todos los vecinos les decimos que el dinero y el presupuesto está ya para utilizarlo, pero de manera correcta . Para ello es prioritario, un replanteo de lo que actualmente existe . Por eso vamos a dotar de mayor cantidad de ambulancias municipales que van a trabajar desde la Dirección de Salud en forma conjunta con los centros de atención médica . Lo que vamos hacer en cierto modo es trabajar junto a la Provincia para descentralizar la atención que hoy está totalmente saturado en el Centro de Salud La Banda, con todo lo que ello implica».

Sosa ,mas adelante destacó que dentro del presupuesto se prevé las mejoras en las CAAM con infraestructura, equipamiento, expendio de fármacos sumando mas profesionales de diversas áreas de la salud para atención.

«Nuestra idea es y será por ante todas las cosas, el reconocimiento salarial al personal de salud de los Centros de Atención Médica. Lo digo por experiencia, porque en un momento de mi vida me tocó estar y conocer de primera mano lo que significa la atención de pacientes y acompañar en todo ese proceso no solo al que tiene problemas de salud sino también a sus familias por la contención que se debe realizar» , precisó.

Norali Sosa es enfermera profesional recibida en la ex Universidad Popular Manuel Belgrano de calle Urquiza en la ciudad de La Banda, :«con los actuales centro de formación profesional como la UNSE, el Instituto San Martín de Porres vamos a establecer los convenios necesarios , para que los estudiantes avanzados puedan realizar no solo sus prácticas o pasantías supervisadas , porque muchos de ellos podrán formar parte de la futura plantilla en la atención médica de los vecinos bandeños«.

Area Prioritaria Educación

«Siempre lo dijimos y sostenemos que la educación abre las puertas no solo del conocimiento sino del crecimiento personal y laboral» precisó la candidata a la Intendencia bandeña.

«Nuestro mayor sueño es que los chicos con capacidades diferentes puedan contar con una escuela que se adapte a sus reales necesidades. Nuestro equipo y yo en lo personal reconozco los servicios que hoy ofrece ASAIM y el Instituto Telma Recca ,pero pensamos que se debe cubrir y prever de manera inexorable las escuelas de terapia ocupacional o centros de capacitación con taller protegido y de formación laboral, donde los jóvenes puedan realizar sus pasantías en empresas instaladas en La Banda . Para ello como Estado Municipal vamos a establecer los convenios para otorgar este beneficio» destacó.

Dijo que se mantendrán los servicios educativos existentes especificando : «agregaremos los centros de apoyo escolar y contención familiar en los merenderos barriales con los equipamientos tecnológicos y profesionales correspondientes. La idea es generar los lazos y actividades y proyectos con sentido de pertinencia culturales con músicos, escritores, fotógrafos, muralistas, escultores, pintores, bailarines, teatro, artesanos, gastronómicos, comunicadores sociales, deportistas entre otras profesiones

Conclusión

«La Banda hoy necesita de todos , debemos empezar a pensar en una nueva ciudad con nueva gente, con nuevos dirigentes, que no sean los mismos de siempre, con candidatos que no sean elegidos a dedo desde Ciudad Capital . Ese orgullo debe plasmarse en la idea de un trabajo en conjunto , solo hay que animarse .Como mujer estoy dispuesta a dar ese paso, sola no podré hacerlo necesito del concurso de todos los bandeños ,porque se y estoy segura que otra Banda es posible» refrendó en el dialogo.