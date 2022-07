Incertidumbre en profesores de lenguas extranjeras por lo que pueda ocurrir con sus cátedras

Profesores de lenguas extranjeras de francés, italiano y portugués, se encuentran en un estado de incertidumbre y sin respuestas puesto que existe la posibilidad de que dichas materias se queden sin espacio curricular en las escuelas de Santiago del Estero.

Desde el mes de agosto del corriente año se implementaría una reestructuración curricular, en el cual dentro de este nuevo diseño, la provincia elije como único idioma al inglés y que en un futuro (no hay una especificación del cuándo) se volvería a enseñar las demás lenguas extranjeras.

En este sentido, la presidente de la Asociación de Profesores de Francés, Adriana Lizondo, diálogo con Última Hora sobre el trabajo que están haciendo para no quedarse sin los espacios en las escuelas.

“Presentamos una gran cantidad de notas, hasta el día de hoy ninguna autoridad no nos a dado ninguna respuesta ni verbal ni escrita” exprésa Adriana Lizondo y continúa: “planteamos que el nuevo diseño curricular no respeta la Ley Nacional de Educación que habla sobre la continuidad del plurilingüismo en las escuelas”.

“Durante el día de ayer se mantuvo una reunión con el Subsecretario de Educación dónde nos planteó que existe una predisposición política para mantener el francés” indica Lizondo.

“Nos comentaron que algunos profesores de francés pasarían a dar talleres, otros pretenden que enseñemos ESI, inclusive en Sumampa se planteó la posibilidad de enseñar psicología, nada que ver con lo que estamos capacitados, seguimos en la dulce espera y en la lucha hasta ahora son todas las promesas de manera oral, aún no hay nada escrito” señala.

“Tuvimos el congreso de profesores en San Juan, hablamos con la embajadora y le planteamos la situación de Santiago” y continúa: “A los profesores los pueden reubicar de última pero aquí el tema es que no se saque los idiomas extranjeros porque no todos los chicos tienen la posibilidad de estudiar idiomas ya que es caro, si quieren estudiar una carrera necesitan saber idioma” y concluye: «estamos en una incertidumbre porque el gobierno nos dice una cosa, los directivos otra y hasta ahora no hay nada resuelto” cierra Lizondo