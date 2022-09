Natalia Neme: “Quiero expresar mi repudio enérgicamente porque hace muchos años la Argentina decidió vivir en democracia y dejar de lado este tipo de violencia”.

La referente del radicalismo por Juntos por el Cambio, Natalia Neme, realizó declaraciones por radio Exclusiva y Panorama, donde manifestó su enérgico repudio hacia la investidura de la vicepresidente en el atentado sucedido anoche al llegar a su domicilio.

En esta oportunidad Neme expresó; “Quiero expresar mi repudio enérgicamente porque hace muchos años la Argentina decidió vivir en democracia y dejar de lado este tipo de violencia. La violencia nunca es el camino para resolver diferencias y también es una llamada a la reflexión para toda la política, para bajar un cambio y se empiece a terminar con esta grieta que no le hace bien a nadie; y principalmente a los argentinos que están atravesando muchas dificultades y desde la política se debe aplacar esto. Lo sucedido anoche es de una gravedad institucional severa, porque se ha atentado contra la figura de la vice presidente”.

Consultada sobre si esto puede generar un cambio en la política. Al respecto dijo: “Espero que sí, es un tiempo bisagra. Estas semanas se fueron sucediendo distintas manifestaciones de violencia hasta terminar en un hecho de gravedad absoluta. Creo que si o si desde la política debe haber un cambio y un llamado a la reflexión hacia todos los partidos. Espero que así sea, y que hoy las manifestaciones de apoyo hacia la vice presidenta, no se fogonee, tratando de hablar contra la oposición. Yo creo que desde los dos lados esto se tiene que terminar”. Manifestó a la vez que expresó su desacuerdo con el paro decretado por el presidente. “Hoy los chicos no han ido a la escuela, y mucha gente que trabaja, no ha podido llevar la comida a su casa. También, debemos pensar entre todos, cual es el país que queremos, con dialogo, pero también con educación y trabajo.

Consultada sobre las provincias que no adhirieron al paro nacional, manifestó: “estoy de acuerdo con la decisión tomadas por las provincias de Mendosa y Jujuy. Pienso que no se debe paralizar ciudades o provincias por este hecho que nos ha conmocionado a todos. A diferencia de la ciudad Buenos Aires, donde el contexto si va a ser diferente con movilizaciones y manifestaciones. La Argentina no necesita más feriados, necesita trabajo y educación, y en este sentido, no estoy de acuerdo con el feriado. concluyó.