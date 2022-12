La policía impidió una nueva movilización para pedir agua

Luego del escandaloso video donde detienen a un hombre por pedir agua para su pueblo, vecinos de La Dársena, tenían pensado realizar una nueva movilización para la mañana de hoy, sin embargo, el reclamo fue truncado por la fuerte presencia policial.

Cerca de las siete de la mañana estaba previsto la marcha para pedir agua y electricidad para la zona pero un fuerte operativo policial impidió que los vecinos se lleguen al punto pactado y el reclamo se realizará con menos cantidad de vecinos.

La lamentable situación del hombre detenido en la movilización llevada a cabo el día lunes, intimó a los pobladores de La Dársena para que no se presenten en el lugar.

“Hace más de 4 años que el agua es mínima en la zona, tenemos bomba de agua pero ya no es suficiente porque está zona está creciendo” expresa una vecina.

La detención arbitraria del poblador

Arias, es el protagonista del vídeo que dimos a conocer, cuando lo llevaron detenido por reclamar agua para la zona, según sus propias palabras lo tuvieron detenido desde las 7.20 de la mañana hasta las 12:15 del mediodía.

“La verdad que no se que cargo me pusieron me tuvieron esposado desde las siete hasta las 10.30 de la mañana, después me dejaron en el calabozo “ señala Arias.

“Nos quitaron todas las cosas que teníamos para la movilización, fue todo así de la nada, no nos dieron ninguna explicación, nos trataron mal sin ningún motivo” señala una vecina