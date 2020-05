La definición sin filtros de Lussich sobre Nicole Neumann: «Es burra y pretende trabajar de inteligente

La polémica entrevista que Nicole Neumann le realizó a la Dra. Chinda Brandolino en Instagram despertó fuertes críticas en las redes sociales porque utilizó el término “falsa pandemia” para hablar del coronavirus y cuestionó las vacunas.

En Intrusos tocaron el tema y Rodrigo Lussich no dudó en dar su crítica visión de Neumann: “Hay que hacer una salvedad y no tiene que ver con una cuestión de género, porque es una cuestión que también compete a muchos hombres. Nicole Neumann, básicamente, es burra. Es burra. No es por género, no es porque sea mujer; lejos está de mí pensar eso pero alguno lo puede salir a decir”.

Súper picante, Rodrigo agregó: “Además, ha construido una carrera en base al culto de la imagen y la frivolidad. Y hoy pretende trabajar de inteligente. Entonces, se plantea una contradicción terrible. Porque todo lo que hace tratando de hacer una carrera basada en la inteligencia alguien que de base es burra es muy complicado”.

Luego, hizo referencia al flamante rol de Nicole como panelista de Nosotros a la mañana: “¿Sabés cuál es el problema? Que los jugadores de fútbol cuando se retiran, se hacen directores técnicos. Las modelos se retiran y se hacen panelistas… y no”. ¡Fuerte!