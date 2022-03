Icaño: El deplorable estado en que se encuentra la plaza principal

Vecinos de la Localidad de Icaño, Departamento Avellaneda, se comunicaron con este medio para mostrarnos como se encuentra la plaza principal de aquella urbe.

Los habitantes de la ciudad nos comentaron “desde hace 20 años quedo postrado el progreso de la localidad, hay obras que no se llevaron a cabo, la plaza que es algo fundamental no está en condiciones, esto viene de la gestión de Luis Herrera hoy ex comisionado que prometieron y no cumplieron”, Destacó el vecino.

También nos comentaron “la plaza fue cuidada por un señor que era padrastro del ex secretario del comisionado, hubo una época en que estuve bien despues ya nada fue igual, no hay plantas todos es tierra, los niños no tienen un lugar para jugar, necesitamos saber porque no piensan en el pueblo, jamás se mostró un balance de ningún tipo, ni justificaron dónde está la plata que manda el gobierno”.