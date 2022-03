Vídeo: Gravísimas agresiones al ex intendente “Chabay” Ruíz y su familia

Momento de tensión vivió ayer el ex Intendente de la ciudad de La Banda, Eduardo “Chabay” Ruiz, cuando dos personas pertenecientes a la barra brava de Racing agredieron a Ruiz y su familia.

Según el relato del propio Ruíz, un grupo de hinchas de Racing, corrieron de la tribuna de manera violenta al ex Intendente de la vecina ciudad. “Le ofrecieron algo desde el poder de turno a los barras de Racing para que me corran a los empujones argumentando una cosa que ya no existe y nunca existió” explica Ruiz.

“Me sacan a los empujones por las escaleras, afortunadamente no me caí, los policías me rodean y me dicen que abandone al estadio, yo le pido que me muestren cuál es la orden para retirarme y el porqué debo retirarme, los policías no me agredieron pero tampoco me protegieron”.

“Alguien de Santiago del Estero les pagó para que actúen de esa manera, repudió totalmente este ataque gracias a Dios yo y mi familia estamos bien” concluye Ruíz.

Mira el vídeo aquí: