Hospital Regional: dejaron a una mujer sin asistencia medica y perdió el embarazado

Sucedió este lunes, en el hospital regional una mujer fue victima de una injusticia a cargo de las autoridades del mismo, la victima sufrió la perdida de su embarazo al esperar muchas horas acostada en una sillas de la sala de espera mas de 12 horas.

La victima tras sufrir la perdida, se le produjo una hemorragia interna, lo cual también se negaron a verla haciéndola esperar mas tiempo.

un familiar de la victima declaro «la verdad no pude ver esta injusticia no sabia a quien llamar, mi prima sufrió abandono de persona por parte del hospital, perdió el embarazo y no la atendían estaba tirada en sala de espera desangrándose, llorando no querían ni sacarle el feto ni hacerle la limpieza»

además también nos dijo «no es la primera vez que desamparan a una mujer a mi también me paso hace unos años y en la actualidad también conozco muchas mujeres que sufren y no les brindan una asistencia medica como corresponde, basta las autoridades provinciales se tienen que hacer cargo de todo, tenemos un sistema de salud vergonzosos, no sean ciegos«