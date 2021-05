Gravísimas amenazas por parte de comisionado hacia jóven por pensar distinto

Un jóven oriundo del paraje Villa Unión, se comunicó con Última Hora Diario para relatar las gravísimas amenazas recibidas por parte del comisionado del lugar, “Pendejo dónde te vea te voy a hacer cagar” fueron las palabras textuales que emitió el jefe del ejecutivo contra este jóven.

Según manifiesta el amenazado, cerca del mediodía de hoy recibió un llamado, al atenderlo, la otra persona se presenta como el Comisionado de Villa Unión y dice: “Mira Changuito dónde te vea te voy a hacer re cagar, me tenés cansado”. Expresó el damnificado. Consultado por el motivo por el cual está persona podía tratarlo de esa manera, es porque este jóven se muestra en contra de la gestión del jefe comunal.

“Yo siempre me manifesté en contra más que nada de las injusticias que suceden en mi pueblo, en nuestro pueblo, somos 125 personas aisladas en el pueblo, hay gente que vive el día a día, gente que vive de changas o bien del campo y no reciben ningúna ayuda por parte del estado, ante está situación decido escribirle al comisionado para preguntarle qué pueden hacer ellos, si el COE local recibe alguna ayuda para redistribuir a la gente, y el me contesta que el gobierno provincial nunca depósito ese dinero”.

“En ese momento recibo un llamado y me pregunta quién soy, y yo me presentó, inmediatamente me llama para decirme esas barbaridades, luego me corta, luego lo llamo yo y me dice que yo lo tengo cansado por las publicaciones que hago en mi red social, él me dice que ya le escribió al gobernador como dando a entender que me amenazaba también con el gobernador”. Explica este jóven.