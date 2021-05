Escases de agua en las escuelas

La precencialidad en las escuelas está siendo muy cuestionada por parte de los distintos sindicatos a causa de los fallecimientos por Covid-19, la problemática se agudiza por las condiciones en las cuales los docentes tienen que brindar las clases. El agua es un elemento esencial para la higiene, sin embargo muchas escuelas de Capital carecen de este recurso.

Desde que se retomo con la presencia de los alumnos en las aulas, muchas escuelas de ciudad Capital no tienen agua o bien, tienen un turno y al siguiente ya no cuentan. Según pudo recopilar este medio, son varias escuelas, inclusive jardines que, desde inicio de las clases no cuentan con agua, como así también en el interior de la provincia.

La escuela 764 “Diego de Rojas”, ubicada en calle Balcarce es la que nombran los docentes como una de las instituciones que no tienen agua. Otra de las escuelas es la “Bicentenario de la Revolución de Mayo”, la escuela Normal Manuel Belgrano y un jardín de la zona norte de está ciudad.

En la escuela Huaico Hondo, nivel secundario, hay agua en el turno mañana, los demás turnos no tienen agua. “Cargan los tanques de noche que se ocupan por las mañanas y en tanto que los turnos tardes como noche, ya se quedan sin agua” explica una docente que trabaja en esa institución.

En el interior de la provincia la situación es similar, “Es común que las escuelas de cabeceras departamentales tengan agua en un solo turno. Yo trabajé en escuelas donde el agua se acaba a media mañana”. Concluye una docente.