A un año de los gritos de auxilio más desgarradores de la pandemia. Un año sin Mauro Coronel

Hace exactamente un año atrás, los santiagueños nos despertamos con la incógnita de saber que ocurrió con ese joven en la Comisaría Décima, el pedido de auxilio de ese jóven en aquel vídeo y el grito desesperado por su madre. Hoy la que grita en las calles desesperadamente por justicia es Laura Coronel, madre del Mauro.

“Hoy estoy igual que aquella vez, hoy estoy en la nada, la fiscal dice que no hay ninguna prueba, dice que mis abogados no presentaron ningún video, me siento sola” comienza el desgarrador relato Laura Coronel.

“La verdad que estoy muy triste, no puedo creer lo que le pasó a mí hijo que lo maten así, lo torturaron, me acuerdo y lloro” y continúa: “Cuando Marcelo Barbur sale a desmentir lo sucedido con mí hijo, me dio mucha impotencia y bronca, sale a decir mentira para cubrir al gobierno, el estado es responsable, los de la comisaría Décima mataron a mí hijo”.

“Mí hijo estaba vivo cuando lo detuvieron, lo llevaron a los golpes, hicieron tiros al aire así la gente no vea no vea como ellos actuaban, mí hijo fue torturado, eso de que lo tengan en un poste con frío y desnudo es una tortura” relata Coronel.

“Yo hace un año que estoy destruida, hace un año que pido la reautopsia, hace un año que salgo a marchar a luchar a gritar que nos escuche pero nadie te dice que se hará justicia por mí hijo. Hoy la estoy pasando muy mal porque me hace falta mí hijo, él era mí vida, era todo para mí” puntualiza Coronel.

“No se merecía eso, apenas 22 años, dejó cuatro criaturas, los policías querían arreglar a decirme que no haga la denuncia, es un dolor que no voy a superar nunca, el que lo pasa lo va a entender a este dolor de madre, la estoy luchando día a día para mantenerme parada por mí hijo”.

“Yo ví a mí hijo con una bolsa en la cabeza cuando lo estaban torturando, esa imagen no me deja dormir, por la impotencia que me da, no puedo sacarme esa imagen de mí cabeza, es un trauma, los gritos de mí hijo de ayuda que decían MA ME ESTAN MATANDO, no me dejan dormir” concluye la progenitora del joven asesinado.